NRW: Ladenbesitzer drohen mit Gesetzesverstoß – wagen sie jetzt diesen Schritt?

Der Lockdown dauert mindestens bis 31. Januar – darauf haben sich Bund und Länder am Dienstag verständigt. Doch einige Einzelhändler wollen offenbar so lange nicht warten. Hinter dem Protest steckt ein Mann aus NRW.

NRW: Einzelhändler wollen trotz Verbot öffnen

Als Protest wollen Einzelhändler am 11. Januar wieder öffnen. Seit dem Wochenende wächst in der Gruppe „Wir machen auf – Kein Lockdown mehr“ der Zuwachs. Mehr als 50.000 Menschen haben sich dort eingetragen.

Koordinator ist laut Recherchen des „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ Mecit Uzbay aus Krefeld (NRW). In der Telegram-Gruppe bezeichnet er sich als „weder rechts noch links noch sonst wie orientiert“. An anderer Stelle schreibt er: „Ich bin ein einfacher Mensch, ohne jeglichen politischen Hintergrund. Es geht hier weder im Querdenken, noch irgendwelche anderen Bewegungen, Seiten, Kanäle. Ich bin ein einfacher Kosmetikstudiobesitzer, der alles umsetzte, was erwartet wurde, und am Ende seiner Existenz ist und die Nase voll hat. Mecit.“

Dem RND sagte Uzbay, es gehe ihm um seine berufliche Existenz. Er habe schon zwei Angestellten seines Kosmetikstudios kündigen müssen und fühle sich von Gesundheitsminister Jens Spahn im Stich gelassen. „Ich werde auf jeden Fall öffnen“, kündigt er trotzig an. „Wenn das Ordnungsamt meinen Laden schließt und ich ein Bußgeld bekomme, fechte ich es vor Gericht an. Ich will eine gerichtliche Begründung.“

Krefelder verbreitet Verschwörungstheorien

Doch ein genauerer Blick zeigt: der Krefelder verbreitet seit Monaten Falschmeldungen und Verschwörungstheorien, war sogar Redner bei einer Querdenken-Demonstration in Krefeld.

Auch warb „MedMecit“, wie er sich selbst bezeichnet, für eine angeblich von ihm hergestellte weltweit erste Creme gegen Corona. 49,99 Euro sollte das Produkt kosten. „Komplette Ironie“ sei das gewesen, schreibt er später.

Die von Uzbay betriebe Seite „Coronapedia“ ist derzeit im Wartungsmodus. „Wir müssen gewissen Müll bereinigen und sind heute ca. 20 Uhr wieder online“, heißt es dort. Er wolle dort eine Liste mit Läden, die öffnen wollen, veröffentlichen, damit Verbraucher sie unterstützen könnten, kündigte der Krefelder an.

Bußgelder und Gewerbeuntersagung drohen

Rechtlich könnte Öffnen der Läden für ordentlich Ärger sorgen. Bußgelder von bis zu 5.000 Euro könnten folgen, auch eine Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit könnte drohen. Uzbay verweist dazu, dass eine Homepage von Anwälten gegründet werde mit rechtlichen Informationen. Querdenken-Influencer Samuel Eckert hatte in einem Live-Interview angekündigt: „Macht euch keine Sorge. Wir bereiten alle anwaltliche Hilfe vor, die wir vorbereiten können.“

Wer darüber nachdenkt, unter #WirMachenAuf zum Verstoß gegen Lockdown-Regeln aufzurufen oder tatsächlich sein Geschäft zu öffnen, kann das tun, sollte aber vorher das hier gesehen haben und wissen welcher Teil #QuatschJura ist. https://t.co/25B9SRgWKM — Chan-jo Jun (@Anwalt_Jun) January 5, 2021

Sporthändler macht Rückzieher

Da neben Querdenkern auch die AfD mit der Initiative „Wir machen auf“ sympathisiert, haben viele Händler Bedenken. Der Rosenheimer Sporthändler Udo Siebzehnrübl hatte beispielsweise angekündigt, seine Intersport-Läden am 11. Januar öffnen zu wollen. Jetzt folgte der Rückzieher. Grund seien Rechte und Querdenker, die die Aktion für sich entdeckt hätten. „In dieses Fahrwasser soll Intersport nicht gezogen werden, da ist eine Grenze für mich erreicht“, so Siebzehnrübl gegenüber dem „Bayerischen Rundfunk“.