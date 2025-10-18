Hype-Figuren kommen in NRW-Stadt – Bewohner können nur lachen

Es ist ein Trend, der in den letzten Wochen kaum zu übersehen war: plüschige Schlüsselanhänger mit großen Augen. Der sogenannte Labubu-Hype hat inzwischen auch Deutschland erreicht. Die Figuren des chinesischen Spielzeugherstellers Pop Mart haben weltweit einen wahren Sammelrausch ausgelöst. Menschen von Berlin bis New York stehen Schlange und geben teils absurde Summen aus, nur um das begehrte Monster zu ergattern.

Während der Boom andernorts schon wieder abflacht, legt eine Stadt in Nordrhein-Westfalen gerade erst richtig los, inklusive verkleideter Walking-Acts der kleinen Plüschmonster.

Hype-Figuren kommen in NRW-Stadt

In Monheim am Rhein erlebt der Labubu-Hype jetzt ein lokales Comeback. Und das mit einer Veranstaltung, die ganz im Zeichen der knuffigen Figuren steht. Zwei übergroße Labubus laden dort im Einkaufszentrum Monheimer Tor zum Meet and Greet ein. Auf Facebook kündigt die Stadt an:

„Labubu-Trend kommt nach Monheim Mitte! Am Samstag, 25. Oktober, zwischen 11 und 17.30 Uhr dürften sich Fans der kleinen plüschigen Monster namens Labubu freuen. Die Monheimer Einkaufszentren laden ab 11 Uhr zum Meet und Greet mit zwei entsprechend verkleideten Walking-Acts ins Monheimer Tor“, heißt es auf der Facebook-Seite. Während die einen eifrig sammeln, sorgt der Trend bei anderen eher für Stirnrunzeln.

Facebook-User reagieren deutlich

In den Kommentaren hält sich die Begeisterung zunächst in Grenzen. Ein User lacht: „Der Hype ist doch schon vorbei. Da ist aber Monheim ein paar Monate zu spät.“ Andere ergänzen Kommentare wie „Dinge, die die Welt nicht braucht“ oder „Zu unserer Zeit waren es Monchichi. Heute eben Labubu.“

Und doch wird es sicher auch den ein oder anderen geben, der sich über die lebensgroßen Plüschfiguren freut. Denn nicht nur Kinder sammeln die Monster. Von Gen Z bis Ü40, der Hype zieht sich durch die Generationen.

Die Labubu-Walking-Acts. Foto: Foto: Wolke Zwei

Die Plüschfiguren stammen übrigens aus einer Kinderbuchreihe des Hongkonger Illustrators Kasing Lung. Seit der Übernahme durch Pop Mart boomen Verkauf und Aktienkurs. Die Produktionskosten sind niedrig, die Gewinnmarge riesig.