Heiraten im Kunstpalast Düsseldorf in NRW – sind wirklich alle Paare willkommen?

Die eigene Hochzeit ist für viele Menschen der schönste Tag im Leben. Und so suchen die meisten auch eine besondere Location, um sich das Ja-Wort zu geben. Dazu zählt unter anderem der Kunstpalast in Düsseldorf in NRW.

Hier können sich verliebte Paare im sogenannten Teekanne-Belvedere trauen lassen. Umgeben von Kunst und Architektur wird der Hochzeitstag so zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Heiraten im Kunstpalast Düsseldorf in NRW – so hoch sind die Kosten

Vor der Kulisse des Kunstmuseums können Paare in besonderer Atmosphäre in ein Leben zu zweit starten. Doch wie teuer ist so eine Hochzeit in einer außergewöhnlichen Location überhaupt? Cornelia Brüggemann vom Kunstpalast Düsseldorf in NRW hat uns von DER WESTEN Auskunft gegeben: „Die Preise sind so unterschiedlich wie die Vielfalt der einzelnen Hochzeitslocations und reichen von 150 Euro für eine Trauung in einem städtischen Amtszimmer bis hin zu 1.000 Euro für eine standesamtliche Heirat zum Beispiel auf Schloss Benrath. Im Kunstpalast liegen die Kosten für die exklusive Nutzung des Belvedere, das ja Teil des Sammlungsparcours ist, bei 750 Euro.“ Die Spanne scheint wirklich groß zu sein. Da kommt es wohl ganz auf den Geldbeutel des hochzeitswilligen Paares an.

++ Ebenfalls interessant: Frau aus NRW will Hochzeit der Tochter erleben – es wird die letzte Feier ++

Bei der Hochzeit im Kunstpalast Düsseldorf in NRW beziehungsweise im Teekanne-Belvedere können übrigens bis zu 30 Gäste bei der romantischen Zeremonie dabei sein. Der Wunschtermin lässt sich sechs Monate im Voraus reservieren. Doch sind hier auch LGBTQ+-Paare willkommen?

Sind auch LGBTQ+-Paare willkommen?

Dazu erzählt uns Cornelia Brüggemann: „Bei uns ist jede Liebe willkommen – Vielfalt wird bei uns großgeschrieben. Wir freuen uns über alle Paare, die sich bei uns trauen lassen möchten.“

Noch mehr regionale News:

Und auch die Barrierefreiheit ist im Kunstpalast Düsseldorf in NRW gegeben. Es gibt unter anderem verschiedene barrierefreie Aufzüge und das Angebot von Leihrollstühlen. Und nach den umfangreichen Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen gelangt man sogar vom Trauraum direkt in das hauseigene, ebenerdige Museumsrestaurant. Da steht der romantischen Hochzeit ja nichts mehr im Wege!

Eine ganz andere Liebe ist die, zu den eigenen Handtaschen. Die meisten Frauen werden es kennen. Doch diese Taschensammlerin erlebte einen Alptraum (hier mehr dazu).