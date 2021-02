NRW: Kult-Lokal am Bahnhof macht dicht – „Da habe ich als Kind schon mein Eis bekommen“

Castrop-Rauxel. 58 Jahre lang wurde das Geschäft in NRW nicht nur von mehreren Generationen betrieben, auch die Kundschaft blieb jahrelang treu.

Umso trauriger die Nachricht, dass die Besitzer des traditionsreichen Eiscafés in Castrop-Rauxel bereits im Dezember den Entschluss fassten,ihr Lokal zu schließen.

NRW: Traditionsreicher Familienbetrieb schließt

1963 eröffnete das Eiscafé „Fiore“ in Castrop-Rauxel. Die hausgemachten Eissorten zogen die Gäste über Jahrzehnte an. Auch nachdem Umzug an den Busbahnhof erfreute sich das Café weiterhin großer Beliebtheit. Die Besitzerinnen übernahmen das Lokal von ihren Eltern und führten den Familienbetrieb bis zuletzt weiter.

Jetzt soll die Eismaschine im „Fiore“ jedoch für immer stillstehen. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, trifft der Entschluss nicht nur die beiden Schwestern, sondern auch die Stammkunden hart.

Besonders das hausgemachte Eis zog die Kunden an. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck

Aufgrund der Corona-Pandemie sahen sich die Ladenbesitzer jedoch dazu gezwungen, diesen Schritt zu gehen. Schließlich ist das Eiscafé im Zuge des Lockdowns bereits seit Dezember geschlossen. Allein die Laufkundschaft kann die Verluste nicht ausgleichen. Außerdem muss die Miete weiterhin gezahlt werden. Die Corona-Hilfen decken dabei nicht alle Kosten.

Nun müssen die Schwestern den Laden aufgeben und verkaufen bereits das Inventar. Schon bald wird nichts mehr an die Kult-Eisdiele erinnern.

NRW: Kundschaft trauert um das Eiscafé

Für die Gäste aus Castrop-Rauxel wird es ebenfalls kein leichter Abschied sein. Laut „Ruhr Nachrichten“ hätte in diesem Jahr das Jubiläum als das älteste Eiscafé der Stadt angestanden.

„Ein Stück Kindheit verschwindet“, schreibt ein User in einer Castrop-Rauxel-Facebook-Gruppe. Auch andere Nutzer trauern um das „Fiore“: „Das ist sehr schade, da habe ich als Kind schon mein Eis bekommen.“ (neb)