Kiosks gibt es in NRW ohne Ende. Es ist ein Kult, der in kaum einem anderen Bundesland so ausgeprägt ist. Vor allem im Ruhrgebiet und Rheinland gibt es die Büdchen. Aber seit Jahren nehmen die Zahlen ab. Sie haben mit dem Überleben zu kämpfen und das nicht erst seit der Coronakrise.

Die aktuelle Situation setzt vielen Kioskbetreibern gerade deshalb vielleicht noch mehr zu als anderen Selbstständigen. Für einen Kult-Kiosk in NRW findet deshalb jetzt eine besondere Aktion statt.

NRW: Kult-Kiosk vor dem Aus – jetzt kommen ausgerechnet SIE zur Hilfe

Seit 21 Jahren ist er ein beliebter Treffpunkt für die Studenten an der Kölner Universität. Doch aufgrund der Coronakrise droht dem „Kiosk im Philo” am Albertus-Magnus-Platz in der Domstadt das Aus.

Vorlesungen finden aktuell nur online statt und die Einnahmen bleiben aus. „Nimmst du mir die Studenten weg, nimmst du mir mein Essen weg”, sagt Betreiber Bariş Altuntas gegenüber dem „Express“.

Vom Studentenjob zum Chef

Altuntas ist das Urgestein des Ladens. Seit 18 Jahren ist er für die Studenten da. „Ich habe hier während meiner Schulzeit angefangen zu arbeiten und auch im Studium hier gejobbt.”

Vor sieben Jahren nimmt er dann das Angebot an und wird Chef des Kiosks. Von 8 bis 19 Uhr schenkt er Kaffee aus und verkauft belegte Brötchen, Zigaretten, Bierchen oder Süßigkeiten.

Er ist über die Jahre mehr geworden als nur ein Kioskbetreiber. Viele Studenten kommen regelmäßig und quatschen mit ihm. „Viele kommen abends noch auf ein Bierchen zu mir und dann unterhalten wir uns. Zu uns kommen auch immer noch Leute, die schon seit 15 Semestern mit dem Studium fertig sind.”

Und gerade diese Studenten, die häufig selber wenig Geld haben, setzen sich jetzt für ihren Kiosk ein, rufen jetzt diese besondere Aktion für ihren Lieblingskiosk ins Leben.

Eine gofundme-Spendenaktion der Studenten soll jetzt als finanzielle Stütze dienen. Nach drei Tagen kamen bereits über 1500 Euro (Stand: 19. Juni) zusammen. Das Ziel sind 4000 Euro.

„Wir sind ein Freundeskreis aus Studierenden, die vor allem während Klausurenphasen eine Menge Zeit bei Barış verbracht haben und es auch weiterhin tun möchten. Köln ist eine Kiosk-Stadt - und dieser Kiosk gehört zu unserer Universität, wie KLIPS (Online-Bewerbungsportal der Uni Köln Anm. d. Red.) und Baustellen“, erklären die Organisatoren der Spendenaktion, Max Ortmann, Betül Özcan, Cajsa Klaß, Laura Harbert und Viet A Nguyen.

Altuntas ist begeistert von der Hilfsbereitschaft der Studenten. Im Express sagt er weiter: „Ich nehme mir nur so viel, wie ich benötige. Der Rest wird weiter gespendet.”

Eine wirklich tolle Aktion. (pg)