Mann rammt 32-Jährigem in NRW Messer in den Bauch – Opfer verstorben

Eine brutale Bluttat in NRW hat tödliche Folgen. Am Samstagmittag (13. September) ist ein Mann in der Nähe des Tennisheims in Kreuztal mit einem Messer auf einen 32-Jährigen losgegangen.

Nach WDR-Informationen soll der mutmaßliche Täter (28) seinem Gegenüber mehrfach ein Messer in den Bauch gerammt haben. Das Opfer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Das medizinische Personal kämpfte tagelang um das Leben des 32-Jährigen – doch vergeblich. Wie die Polizei Hagen mitteilte, ist das Opfer der Messer-Attacke in NRW in der Nacht auf Dienstag (16. September) verstorben.

Tödliche Messer-Attacke in NRW – Panik im Vereinsheim

Nach Angaben des WDR fand zum Zeitpunkt der Tat eine Geburtstagsfeier im Tennisheim statt. Einige Gäste wurden Zeuge davon, wie der Mann das Messer zückte und auf sein Opfer einstach. Den Zeugen zufolge schleppte sich das Opfer noch einige Meter vom Tatort weg und brach dann vor dem Tennisheim zusammen.

Während unter den Geburtstagsgästen Panik ausbrach, soll ein Mann ein Foto des Tatverdächtigen gemacht haben, bevor dieser davonrannte. Als die alarmierte Polizei kurz nach der Tat anrückte, konnten die Einsatzkräfte somit auf eine sehr detaillierte Täterbeschreibung zurückgreifen.

Die Polizei Hagen ermittelt nach einer tödlichen Messer-Attacke in Kreuztal (NRW). Foto: Kai Osthoff/dpa

Festnahme nach Messer-Attacke in NRW

Den Beamten gelang es in der Folge, den Tatverdächtigen zu schnappen. Eine Mordkommission der Polizei Hagen muss nun die Hintergründe der tödlichen Messer-Attacke ermitteln. Zum Motiv des mutmaßlichen Täters hüllen sich die Ermittler bislang in Schweigen.

Das Opfer war noch am Samstag notoperiert worden, erlag aber nach mehreren Tagen auf Intensivstation seinen schweren Verletzungen.