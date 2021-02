Tja, blöd gelaufen...

Das Wetter in NRW spielt ganz schön verrückt – in DIESEM Fall ist es aber besonders nützlich gewesen! Am frühen Sonntagmorgen ist ein junger Mann (20) in Krefeld (NRW) mit einem Taxi unterwegs gewesen, hat den Fahrer geben, kurz an einer Tankstelle anzuhalten, weil er Zigaretten kaufen wolle.

Stattdessen ist er aber abgehauen!

NRW: Mann will Taxi-Zeche prellen – doch das Wetter wird ihm zum Verhängnis

Die Ermittlungen haben aber nicht lange gedauert, denn: Weil er Fußspuren im Schnee hinterlassen hatte, konnte die Polizei Krefeld schnell den Taxi-Preller ausfindig machen!

Die Polizei teilt mit: „Die Fußspuren des Mannes im Schnee führten vom Taxi direkt zu seiner Haustür.“

Er hat eine Anzeige kassiert. (mg)

