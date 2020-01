Krefelder Zoo: Feuer-Katastrophe im Affenhaus! 30 Tiere sterben – Verdächtige melden sich bei der Polizei

Krefeld. Tödliche Feuer-Tragödie an Silvester im Krefelder Zoo: Das Affenhaus ist in der Nacht komplett abgebrannt.

Stundenlang kämpften die Einsatzkräfte gegen die massiven Flammen. Am Ende vermeldete der Krefelder Zoo Tragisches:

„Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden“ hieß es am frühen Mittwochmorgen auf der Facebookseite.

Mittlerweile hat die Polizei einen konkreten Verdacht: Eine gezündete Himmelslaterne dürfte die Brandursache gewesen sein.

Alle Infos in unserem Blog:

Donnerstag, 2.1.2020

6.15 Uhr: Der Krefelder Zoo bleibt am Donnerstag weiterhin geschlossen. Am Neujahrstag untersuchten Kriminalpolizei und Sachverständige den Brandort. Das Ergebnis wird für Donnerstag erwartet. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Verdächtige hatten sich noch an Neujahr bei der Polizei gemeldet.

Das Affenhaus im Krefelder Zoo nach dem schrecklichen Brand in der Silvesternacht. Foto: dpa

„Die Polizei hat die Personen vernommen und wird ihre Angaben überprüfen“, erklärte die Polizei. Die Überprüfung der Angaben werde aber einige Zeit dauern, heißt es am Mittwochmorgen.

Mittwoch, 01.01.2020

19.15 Uhr: Kerzen, Bilder von Affen, Plüschtiere und ein Schild mit der der Aufschrift «Warum?» liegen vor dem Haupteingang des Krefelder Zoos.

Vor dem Zoo in Krefeld nehmen Menschen Anteilnahme. Foto: Christoph Reichwein/dpa

19.00 Uhr: Nach dem verheerenden Brand im Affenhaus bleibt der Krefelder Zoo am Donnerstag weiter geschlossen. Bei dem Feuer waren in der Nacht zu Neujahr mehrere Menschenaffen gestorben, darunter Orang-Utans, Gorillas und ein Schimpanse. Am Neujahrstag untersuchten Kriminalpolizei und weitere Sachverständige den Brandort. Das Ergebnis wird für Donnerstag erwartet. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Es entstand ein Millionenschaden.

16.45 Uhr: Wie es laut Bild heißt, sollen sich kurz nach der Pressekonferenz am Mittag mehrere Verdächtige bei der Polizei Krefeld gemeldet haben. Die Beamten haben daraufhin die entsprechenden Personen vernommen. Noch laufen die Überprüfungen.

Feuer-Inferno im Krefelder Zoo – über 30 Affen tot

15.25 Uhr: Das Affenhaus ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Zum Zeitpunkt des ersten Facebook-Posts war unklar, ob die Tiere noch eine Überlebenschance haben könnten. „Eine unfassbare Tragödie hat uns kurz nach Mitternacht überrollt. Unser Menschenaffenhaus ist bis auf das Grundgerüst niedergebrannt. Zur Zeit ist nicht bekannt, ob Tiere überlebt haben“, schrieb der Zoo.

Update 02:54

Das Feuer ist laut Feuerwehr aktuell unter Kontrolle, eine Pressekonferenz ist unter Vorbehalt für heute angesetzt. Infos zu Tieren, Personal und aktuellem Sachschaden liegen nach wie vor nicht vor. — Sascha Stracks (@SaschaStracks) January 1, 2020

Um 5.50 Uhr gab es dann die traurige Gewissheit. Mehr als 30 Tiere kamen ums Leben. Unter anderem die „Seniorengruppe“ der Gorillas um Silberrücken Masse.

+++ Silvester: 18-Jähriger stirbt bei schrecklichem Unfall ++ Mann (52) zündet Rakete in eigener Wohnung – 60 Feuerwehrleute im Einsatz +++

Silberrücken Masse kam in den Flammen ums Leben. (Archivbild) Foto: dpa

Außengehege bleibt verschont

14.00 Uhr: Nach Angaben des Zoos sei zudem das direkt angrenzende Gorillagehege verschont geblieben. Dort sollen sich zum Zeitpunkt der Tragödie Gorilla Kidogo und seine Familie befunden haben. Sie überlebten.

++ Eierlikör für panischen Hund? Silvester-Tipp von Martin Rütter sorgt für heiße Diskussionen ++

Bis weit in den Morgen war die Feuerwehr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Dabei hörten sie Geräusche im Inneren des Affenhauses. Trotz Einsturzgefahr begaben sich Einsatzkräfte und Zoo-Mitarbeiter ins Innere des Affenhauses. Dort trafen sie auf zwei Schimpansen! Bally und Limbo - wie durch ein Wunder haben sie die Feuer-Hölle mit leichten Verletzungen überlebt. Sie wurden narkotisiert und in Sicherheit gebracht.

13.29 Uhr: Bei einer Pressekonferenz am Mittag sprach die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung.

Die Feuerwehr löschte den Brand im Krefelder Zoo in der Silvesternacht. Foto: David Young /dpa

Verbotenes Feuerwerk als Ursache?

Die Polizei Krefeld äußerte während der PK tiefes Mitgefühl nach den dramatischen Ereignissen im Zoo. Noch sei die Brandursache nicht vollständig aufgeklärt.

+++ Lawine in Tirol: Deutsche Familie fährt Ski – plötzlich wird der Vater in den Tod gerissen +++

Aber nach der Auswertung zahlreicher Zeugenaussagen liege der Verdacht nahe, dass Feuerwerk für den Brand in der Silvesternacht verantwortlich gewesen sein dürfte. Und zwar nicht gewöhnliche Raketen, sondern so genannte Himmelslaternen. Die sind in Deutschland in allen Bundesländern außer in Mecklenburg-Vorpommern verboten!

Zeugen haben vor dem Brand im Krefelder Zoo mehrere Himmelslaternen gesehen. (Archivbild) Foto: Jochen Lübke / dpa

Mehrere Zeugen hätten solche Himmelslaternen vor dem Brand in der Nähe des Krefelder Zoos am Himmel gesehen. Drei konnte die Polizei in der Nähe des Brandortes sicherstellen. Auf dem Seidenpapier um die Fackeln herum sind nach Polizeiangaben handschriftlich Wünsche für 2020 geschrieben worden.

Polizei bittet Krefelder um Hilfe

13.15 Uhr: „Es scheint mir sehr naheliegend, dass diese Fackeln für das Feuer verantwortlich sind“, sagte Gerd Hoppmann, Leiter des Kriminalkommissariats 11 auf der Pressekonferenz. Diese so genannten Wunschlaternen können kilometerweit fliegen. Die Polizei geht aber wegen der geringen Flughöhe davon aus, dass sie in Krefeld gezündet wurden.

++ RTL macht es offiziell! Das sind die Dschungelcamp-Teilnehmer 2020 – die Fans haben sofort einen Verdacht ++

Die Beamten bitten jetzt um Hinweise, wer die gefährlichen Himmelslaternen steigen ließ und appelliert an den Verantwortlichen, sich selbst bei der Polizei zu melden: „Das kann ihre Situation nur verbessern“, so der Sprecher der Polizei. Du hast etwas gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Krefeld unter der Nummer: 021516340.

Zoo zieht Konsequenzen

09.00 Uhr: Der Zoo hat zunächst umgehend mitgeteilt, dass die Türen am Neujahrstag geschlossen bleiben, bedankt sich aber für zahlreiche Hilfsangebote aus der Bevölkerung. „Bitte habt Verständnis, dass wir noch unter Schock (stehen) und nicht genau sagen können, ob und wo Hilfe brauchen“, schrieben die Verantwortlichen.

„Es ist der schwerste Tag in der Geschichte des Krefelder Zoos“, sagte Zoo-Direktor Wolfgang Dreßler am Mittwoch. Der Brand hinterließ einen Millionenschaden.

Tierschutzbund hat deutliche Forderung

Nach dem verheerenden Brand werden die Rufe nach Schutzzonen für Feuerwerk laut: „Sollten wirklich Feuerwerkskörper den Brand verursacht haben, wäre dies ein schrecklicher Beleg dafür, welche dramatischen Folgen unkontrollierte Böllerei haben kann. Zumindest rund um Bereiche, in denen viele Tiere leben – und dazu zählen natürlich auch Zoos – braucht es dringend Schutzzonen, in denen private Silvesterfeuerwerke untersagt sind“, so James Brückner, Leiter des Referats für Natur- und Artenschutz beim Deutschen Tierschutzbund.

++ Jan Fedder tot: Kultschauspieler von „Großstadtrevier“ gestorben – ARD ändert Programm! ++

Das 2.000 Quadratmeter große Affentropenhaus wurde 1975 eröffnet. Hier lebten Orang-Utans, Schimpansen, Gorillas, Krallenaffen, Epauletten-Flughunde und Vögel. Bis 2020 sollten die Orang-Utans und Schimpansen noch Außenanlagen bekommen. (mit dpa)