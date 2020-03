NRW: Krankenhaus-Leiter lästert in Coronakrise über Krankenschwestern – mit schwerwiegenden Folgen

Neuss. Auf der Facebook-Seite der Initiative „Düsseldorf hält zusammen“ finden regelmäßig kleine Live-Talk-Runden zum Coronavirus statt. Dabei sind meist Gäste aus dem Gesundheitswesen zu Gast. Am vergangenen Freitag auch Nicolas Krämer, Geschäftsführer eines Krankenhauses in NRW.

Er hatte zwischen den beiden Moderatoren Platz genommen und etwa eine Stunde lang verschiedene Fragen zum Virus, der Versorgungssituation in NRW und in den Krankenhäusern beantwortet. Einige Äußerungen über weibliches Pflegepersonal waren dabei jedoch einfach daneben. Das hat jetzt ernsthafte Konsequenzen, wie die „Rheinische Post“ berichtete.

NRW: Krankenhaus-Chef erzürnt mit Aussagen zu Pflegekräften

Nicolas Krämer ist seit 2014 Geschäftsführer des Rheinland-Klinikum in Neuss – beziehungsweise war. Schuld an diesem Tempus-Wechsel sind einige Äußerungen bei der Facebook-Live-Sendung der Initiative „Düsseldorf hält zusammen“ vom vergangenen Freitag. Am Donnerstagabend, also sechs Tage nach der Übertragung, ist er von seinen Dienstpflichten entbunden worden.

Auf den ersten Blick wirkte vieles wie ein sehr gelungenes Gespräch: Krämers bekommt für den Großteil seiner Antworten und Aussagen viel Zuspruch, wirkte kompetent, als es um die Vorbereitung auf die Corona-Krise und aktuelle Lage im Rheinland-Klinikum geht.

Doch zwei Sätze machten einige Zuschauer einfach nur wütend. Dabei äußert sich Krämer zur Situation weiblicher Pflegekräfte in Deutschland. So träume vielleicht „die eine oder andere Krankenschwester ja davon, einen Chefarzt kennenzulernen.“ Auch seien Berufe in der Krankenpflege nicht „per se schlecht bezahlt“.

Zuschauer wütend: „Schlag ins Gesicht“

Beide Aussagen flogen ihm danach gehörig um die Ohren. So kommentieren Nutzer auf Facebook:

„Wie kann man solche Aussagen beim derzeitigen Pflegemangel vom Stapel lassen? Aber so wie es aussieht, gibt Herr Krämer ja nichts auf Krankenschwestern – die können ja auch einfach einen Chefarzt heiraten, dann klappt es auch mit der Million. Selten so etwas Unprofessionelles erlebt.“

„Welche Meinung er hier über Krankenschwestern und deren Motivation von sich gibt, ist schlicht gesagt eines Geschäftsführers nicht würdig.“

„Diese Aussagen von Herrn Krämer sind für viele Menschen in der Pflege ein schlichter Schlag ins Gesicht. Vielleicht sollte der Geschäftsführer diese teils sexistischen Aussagen korrigieren oder sich schlicht bei denen entschuldigen, die uns gerade den Arsch retten.“

----------------------------------

Mehr Themen aus der Region:

Bochum: Feuerwehr rast zu Einsatz – als die Retter das Ausmaß sehen, stockt ihnen der Atem! „Alter, Sch****“

Essen: Lungenfacharzt warnt im Kapf gegen Corona vor diesem gefährlichem Gerücht

Oberhausen: Polizei entdeckt verdächtigen Lichtschein in Wettbüro – als sie hineingehen, können sie es nicht fassen

----------------------------------

Rechtliche Maßnahmen werden geprüft

Die Reaktionen im Netz waren jedoch nur die Vorhut der Folgen, die seine Worte auch abseits der digitalen Sphäre nach sich ziehen sollten. So nannte CDU-Fraktionsvorsitzende Helga Koenemann die Äußerungen „entwürdigend“, SPD-Parteivorsitzender Sascha Karbowiak beschrieb sie als „unangemessen und falsch“.

++ Gibt es neue Corona-Fälle? Wie reagieren die Behörden? HIER den Corona-Newsletter der WAZ abonnieren ++

Laut „Rheinischer Post“ würden Aufsichtsratsvorsitzender Wilfried Jacobs, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Reiner Breuer als Vertreter der Gesellschafter nun weitere rechtliche Schritte gegen Krämer prüfen. (dav)