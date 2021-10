NRW: Straßenschild sorgt für Aufruhr unter Anwohnern – Stadt macht kurzen Prozess

Eigentlich sollte sein Name auf einem Straßenschild Korschenbroich (NRW) sein Lebenswerk würdigen.

Doch was nach seinem Tod über ihn bekannt wurde, sorgte in der kleinen NRW-Gemeinde für Aufruhr. Jetzt gab die Stadt Korschenbroich der Straße kurzerhand einen neuen Namen.

NRW: In Korschenbroich wurde eine Straße umbenannt. Diese Aufnahme zeigt das Ortseingangsschild bei der Durchfahrt der Tour de France in der Gemeinde im Jahr 2017. Foto: Guido Kirchner / dpa

NRW: Straßenschild in Korschenbroich löst Empörung aus

Es geht um die „Johannes-Wolf-Straße“ in Korschenbroich. Der Name geht auf einen katholischen Pfarrer zurück, der von 1945 und 1984 als Seelsorger in Kleinenbroich tätig war, das heute zur Gemeinde gehört.

Nach seinem Tod im Jahr 1993 beantragte der Kirchenverband, eine Korschenbroicher Straße nach Johannes Wolf umzubenennen. Ein Vertreter der katholischen Kirche war es auch, der in diesem Jahr die erneute Umbenennung der Straße anregte. Denn Johannes Wolf wird mit erschreckenden Taten in Verbindung gebracht.

NRW-Pfarrer weist Stadt auf schwere Vorwürfe hin

So wird dem Geistlichen vorgeworfen in den 1960er Jahren mindestens zwei Minderjährige missbraucht zu haben. Marc Zimmermann, der heutige Pfarrer der NRW-Gemeinde, hatte den Rat der Gemeinde darüber im Juni informiert. Es gebe auch Hinweise auf weitere Betroffene. Belangt wurde Wolf nie.

-----------------------

Das ist die Stadt Korschenbroich in NRW:

Gehört zum Rhein-Kreis Neuss

Grenzt unter anderem an Mönchengladbach und Neuss

Einwohnerzahl: Rund 33.000

Bürgermeister: Marc Venten (CDU)

Bekannt für das Schloss Myllendonk (Mittelalter-Wasserschloss)

-----------------------

„Mit dem Wissen um die verübten Taten sexualisierter Gewalt kann ich als Pfarrer in Verbindung mit den gewählten Gremien die weitere Namensgebung der Straße nicht mehr verantworten. Wir möchten ein Zeichen dafür setzen, dass wir das tief in das Leben der Betroffenen wirkende Leid durch Pfarrer Wolf ernst nehmen und die Erinnerung an ihn nicht in der Würdigung durch einen Straßennamen billigen können“, erklärte Zimmermann gegenüber dem Onlineportal „katholisch.de“.

NRW-Stadt benennt Straße um

Als die Vorwürfe gegen den Pfarrer öffentlich wurden, stimmte der Rat der Stadt Anfang Juli einstimmig dafür, die Straße umzubenenen.

-----------------------

-----------------------

Am Freitag war es soweit. Seitdem hängt ein neues Straßenschild mit dem Namen „An der Obstwiese“ über dem durchgestrichenen alten mit der Aufschrift „Johannes-Wolf-Straße“.

Die NRW-Stadt Korschenbroich hat mit der Umbenennung der Straße ein Zeichen gesetzt. Foto: Federico Gambarini / dpa

In einer gemeinsamen Erklärung aller Ratsfraktionen hieß es, den Straßennamen so zu belassen, „käme einer Verhöhnung der Opfer gleich“. Man könne das erfahrene Leid nicht wieder gut machen, „aber dieses eine Zeichen können wir setzen“. (ak mit dpa)

