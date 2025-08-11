Sterben kleine Konzerte in NRW aus? Experte wird deutlich

Die kleinen Festivals in NRW haben eine lange Tradition. Nimmt man nur das Olgas Rock in Oberhausen, das feiert in diesem Jahr bereits sein 25. Jubiläum. Allerdings wird es auch das letzte Mal sein, dass das Umsonst-Und-Draußen-Festival im Olga-Park stattfinden wird. Auch beim Juicy Beats in Dortmund wird es fortan Einschränkungen geben. Das Festival im Westfalenpark wird vorerst das letzte, „so wie ihr es kennt“, verkündete der Veranstalter kürzlich (>>hier mehr dazu).

Und wie sieht es bei den kleineren Konzerten in NRW abseits von AC/DC, Bruce Springsteen oder gar Taylor Swift aus? Geht auch hier eine Ära zu Ende? DER WESTEN hat sich dazu eine Expertenmeinung eingeholt.

Kleine Konzerte in NRW: Ende einer Ära?

Adrian Krummel von der FZW Event GmbH aus Dortmund sieht eindeutig einen Trend in Richtung größerer Konzerte und Events. „Hier spielt auch die Preisentwicklung bei Großveranstaltungen eine Rolle“, gibt er zu bedenken. „Wenn ich 300 Euro für ein Ticket bezahle, um mir Linkin Park oder Bruce Springsteen anzuschauen, kann ich in dem Monat eventuell nicht noch zwei bis drei kleine Konzerte besuchen.“

Die Folge: „Ergo bleiben die Besucher einfach weg bzw. gehen woanders hin (also zu Großevents).“ Die Gefahr, dass kleinere oder mittelgroße Konzerte und Festivals verschwinden, sieht er „sehr deutlich“.

Konzerte in NRW: Darum sind die Tickets so teuer

Doch warum sind die Ticketpreise mittlerweile so hoch? Das hat mehrere Gründe, erklärt Krummel. Während kleinere Bands mit kleineren Touren oft nur kostendeckend arbeiten würden, verlangen größere Bands mehr Gehalt. „Fair und für alle okay“, sagt der Experte dazu. Denn größere Konzerte schlagen härter zu Buche.

Dennoch sieht er hier mehr Spielraum. Allerdings seien nicht nur die Bands selbst für die Preisgestaltung verantwortlich, sondern ebenso die Agenturen, Konzerne und das Management, das hinter ihnen steht. „Da geht es ums Geschäft. Das führt nur leider dazu das die Konzerte mehr und mehr zu einem Luxusgut werden und das wäre mehr als bescheiden.“