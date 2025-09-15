49 Prozent! Das sind die NRW-Hochburgen von CDU, SPD, AfD und Grünen

Die Zeiten der zwei dominierenden Volksparteien CDU und SPD sind vielerorts vorbei – zumindest was die Sozialdemokraten angeht. Landesweit schaffte die SPD nur noch 22,1 Prozent. Die Union kam immerhin noch auf 33,3 Prozent.

Mit der AfD (14,5 Prozent) und den Grünen (13,5 Prozent) gibt es zwei Parteien, die ebenfalls Hochburgen haben tief im Westen. Allerdings schrumpften die Grünen auf ihre Kernwählerschaft zusammen. Die AfD profitierte vor allem vom Frust der Wählerinnen und Wähler im Ruhrgebiet.

CDU-Bastionen im Sauerland und Münsterland

Insbesondere in ländlichen Regionen geht an der CDU in NRW weiterhin kein Weg vorbei. Das stärkste Zweistimmen-Ergebnis erzielte die Union im sauerländischen Kreis Olpe mit 49,1 Prozent. Knapp dahinter folgte der Kreis Borken im Münsterland mit 47,6 Prozent.

Ruhrgebiet umkämpft von SPD und AfD

Die SPD hat ihre stärkste Festungen weiterhin noch im Ruhrgebiet. In Hamm kam die Partei am Wahlsonntag auf 46,2 Prozent, OB Marc Herter verteidigte sein Amt im ersten Anlauf mit 63,6 Prozent!

Doch die AfD wird zu einer immer härteren Konkurrenz für die SPD im Ruhrpott. So kam die AfD in Gelsenkirchen auf 29,9 Prozent und damit fast stärkste Kraft im Stadtrat – Rekord! In Herne und Hagen erreichte die Rechtsaußen-Partei jeweils 22,4 Prozent.

In den weltoffenen Studentenstädten Köln (31,6 Prozent) und Münster (25 Prozent) kamen dagegen die Grünen auf die meiste Zustimmung . Auch die Linkspartei hat in den beiden Städten mit jeweils gut 10 Prozent Zweitstimmen-Anteile ihre besten Ergebnisse erzielen können.

Die FDP dagegen hat weiter an Bedeutung verloren. NRW-weit reicht es nur noch für 3,7 Prozent, das beste Ergebnis holten die Liberalen im Kreis Euskirchen – allerdings mit mageren 6,6 Prozent! Das BSW spielte bei den Kommunalwahlen überhaupt keine Rolle.