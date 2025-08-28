SPD macht Wahlkampf für NRW-Kommunalwahl an der Nordsee – bald auch auf Malle?

Jetzt geht es ans Eingemachte! Am 14. September steht die NRW-Kommunalwahl an, viele große Städte stehen vor einem Machtwechsel oder einem AfD-Beben. Damit sich aber für die SPD kein Fiasko anbahnt, verfolgen die Sozen mögliche Fehler höchstpersönlich bis in den Urlaub an der Nordsee!

Kein Witz: Generalsekretär Frederick Cordes findet die Aktion an der Nordsee so gut, dass sogar Wiederholungen auf Mallorca für die NRW-Kommunalwahl nicht ausgeschlossen sind. Aber der Reihe nach, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

SPD macht Wahlkampf für NRW-Kommunalwahl an der Nordsee

Eigentlich sollte auf Norderney abgeschaltet werden. Pustekuchen! Denn Gäste waren auf der Insel chancenlos, konnten sich nicht vor dem Wahlkampf in NRW retten. Den Wahlkampf ins Feriengebiet verlagern, weil daheim kein Wähler mehr im Land ist, hielt die NRW-SPD für einen genialen Einfall.

NRW-Generalsekretär Frederick Cordes berichtet gegenüber „vorwärts“: „Die Idee kam auf, als wir letztes Jahr für die Klausurtagung der Landesgruppen aus NRW und Niedersachsen im Bundestag auf Norderney waren“. Ausgerechnet in einer Kneipe auf Norderney war man sich schließlich einig.

Bald auch auf Malle unterwegs?

Wie MOIN.DE weiter berichtet, packte Genosse Cordes sein Auto voll mit Flyern aus fast allen Gemeinden und Städten in NRW. Laut dem SPD-Generalsekretär hat sich die Aktion gelohnt: „Drei von vier Leuten, die wir angesprochen haben, kamen tatsächlich aus NRW. Sie haben sich mega gefreut, auch wenn viele erst einmal überrascht waren.“

Was sich Cordes vor Ort erdacht hat, um sich von der CDU abzugrenzen und wie das Ganze ankam, warum jetzt sogar Mallorca eine echte Option sein könnte,