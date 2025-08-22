Nächste Briefwahl-Panne bei Kommunalwahl in NRW – rund 5.000 Stimmen ungültig!

In der Stadt Brühl (Rhein-Erft-Kreis / NRW) kam es bei der Briefwahl für die Kommunalwahl zu einer Panne. In drei Bezirken erhielten knapp 5.000 Bürger falsche Unterlagen für die Kreistagswahl.

„Die bereits vorhandenen Wahlbriefe und die, die noch bei der Stadtverwaltung eingehen, werden herausgefiltert und die Wählerinnen und Wähler erhalten unaufgefordert die korrekten Unterlagen, versehen mit einem Anschreiben, das den Vorgang erläutert“, erklärte die Stadt.

Panne bei der Kommunalwahl in Brühl

Die Stadt hat alle 4.930 falschen Wahlunterlagen für ungültig erklärt. Betroffene Bürger bekommen korrekte Unterlagen automatisch zugesandt. Ein zusätzlicher Brief informiert über den Vorfall. Die Stadt bemüht sich, angesichts des Vorfalls das Abstimmungsverfahren für die Kommunalwahl so schnell wie möglich zu korrigieren, damit alle Stimmen korrekt abgegeben werden können.

Heißt aber gleichzeitig: Fast 5.000 Bürger müssen NOCHMAL abstimmen!

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen werden Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage, Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte gewählt. Der Hauptwahltermin der Kommunalwahl ist auf den 14. September festgelegt. Eventuell erforderliche Stichwahlen sollen am 28. September stattfinden. Die Panne soll den Ablauf der Wahl nicht gefährden.

Pannen bei der Kommunalwahl in NRW

Auch in anderen Städten gab es Probleme. In Castrop-Rauxel mussten mehr als 6.000 Briefwahlunterlagen wegen eines Druckfehlers neu verschickt werden (>> hier mehr erfahren). In Brilon wurden bestimmte Unterlagen zweimal verschickt und sollen daher möglichst zurückgeholt werden. Trotzdem arbeiten die Behörden daran, alle Probleme rechtzeitig zu bereinigen.

Die Stadt Brühl und andere betroffene Kommunen versuchen, das Vertrauen der Bürger in die Kommunalwahl aufrechtzuerhalten. Alle Vorfälle zeigen, wie wichtig eine gründliche Prüfung ist. Die Wahlvorbereitungen laufen weiter, um bis zum Wahltermin einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. (mit dpa)

