Kommunalwahl in NRW: Hier wirst du bestens informiert vor dem Gang ins Wahllokal!

NRW-Kommunalwahl im Ticker: Heißer Wahlkampf an Rhein und Ruhr

Am 13. September 2020 wählen die Menschen in NRW ihre Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landräte, Stadträte und Kreistage neu.

In diesem Ticker erfährst du alle neuesten News zur Kommunalwahl und zum Wahlkampf in ganz NRW. Kuriose Geschichten, Aufreger und wichtige Informationen zur Wahl.

NRW-Kommunalwahl im Ticker: Der Wahlkampf im Westen

Kommunalwahl in NRW: Das musst Du wissen Kommunalwahl in NRW: Das musst Du wissen

Kommunalwahl-Meldungen vom 21. August 2020 aus ganz NRW:

+++ Unsere Redaktion konnte einen CDU-Kandidaten aus Gelsenkirchen als Anhänger des autoritären türkischen Machthabers Erdogan entlarven. Seine Partei reagiert erschreckend.

+++ Es ist vielleicht das skurrilste Wahlplakat in ganz NRW: Ein Linke-Politiker wirbt für sich wie der Bachelor!

+++ Ein Kamerer war regelrecht entsetzt, als er DIESE Entdeckung vor der Kommunalwahl machte.

+++ Die Düsseldorfer OB-Kandidatin Marie-Agnes Zimmermann stellte zur Kommunalwahl ein Plakat auf - jedoch mehr als 600 Kilometer von der Rheinmetropole entfernt!

+++ Ebenfalls in Düsseldorf tauchte vor der Kommunalwahl 2020 ein "brutales" Plakat vor einem Haus auf. Ein Anwohner zeigte sich schockiert!

-------------------------------------------

Kommunalwahl in NRW 2020: Spannung in den Großstädten

Kommunalwahl in Köln: Brisanter Zweikampf! Siegt Schwarz-Grün mit OB Henriette Reker?

Kommunalwahl in Dortmund: Spannender OB-Wahlkampf – Bleibt die Stadt eine SPD-Bastion?

Kommunalwahl in Duisburg: Deshalb gibt es hier einen Oberbürgermeister-Sonderfall

-------------------------------------------

+++ Nicht nur der 13. September 2020 ist wichtig, denn dieser Tag VOR der Kommunalwahl in NRW kann für dich entscheidend sein.

+++ Auch ganz wichtig in diesem Jahr: DAS musst du wegen Corona unbedingt mitbringen, um dein Kreuz bei der Kommunalwahl in NRW machen zu können!

+++ Der SPD-Kandidat für den Bürgermeister-Posten in Niederkassel brachte sich für ein Wahlplakat selbst in Gefahr. Was er HIER für die Kommunalwahl macht, ist streng verboten!

++++ In Dortmund leistete sich die SPD ebenfalls einen Plakat-Aufreger im Kommunalwahlkampf. In diesem Fall mit nackten Tatsachen ...

+++ Keineswegs anstößig dagegen eine andere Aktion der Dortmunder Sozis: Auf dem Phoenixsee waren SPD-Segelboote unterwegs. DIESER hohe Besuch zur Kommunalwahl in Dortmund steckte dahinter.

+++ Die NPD machte in Duisburg ausgerechnet mit DIESEM Plakat Wahlkampf! Der MSV reagierte eindeutig darauf.

+++ In Bünde (Kreis Herford) wollte der langjährige Grünen-Stadtrat Eyüp Odabasi eigentlich wiedergewählt werden. Doch er hat sich und seine Weltanschauung selbst verraten. Der Grünen-Landesverband hat Konsequenzen gezogen.