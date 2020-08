Die Polizei in NRW hat am Wochenende am Rheinboulevard alle Hände voll zu tun. (Symbolbild)

NRW: Kölner feiern illegale GOA-Party – Polizei kann nicht glauben, was sie sieht

Die Nacht durch tanzen und feiern, dass wünschen sich viele Nachtschwärmer in NRW. Doch die Corona-Maßnahmen lassen es noch nicht zu Discotheken und Clubs im vollen Umfang wieder zu eröffnen.

Die Disziplin scheint nun offenbar bei einigen aufgebraucht: Das Partyvolk lässt sich zu illegalen Veranstaltungen hinreißen. Doch was die Polizei in Köln am Samstagabend erlebte ist kaum zu glauben.

NRW: Kölner feiern illegale GOA-Party

Auch an diesem Wochenende kontrollierte die Polizei gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamts die sogenannten Hotspots der Stadt. Dazu zählten das Zülpicher Viertel, die Ringe-Partymeile und der Rheinboulevard.

In der Nacht wurden illegale Partys in Köln gefeiert.

Dort versammelten sich in der Nacht wieder größere Menschenmengen. Vor zwei Clubs auf den Ringen standen die Menschen Schlange, obwohl ihnen der Einlass bereits vom Personal verwehrt wurde, berichtet die Polizei Köln. Gegen 0.30 Uhr wurde der Bereich schließlich von Polizeibeamten geräumt.

NRW: Kölner Polizei kann nicht glauben, was sie sieht

Am frühen Morgen um 5 Uhr erhielten die Beamten Informationen über eine illegale GOA-Party in einem Parkgelände an der Autobahnanschlussstelle Klettenberg. Laut Polizei hatten sich dort mehr als 600 Menschen zum Feiern getroffen.

Die Menschen werden dabei kaum auf den nötigen Sicherheitsabstand geachtet haben. So, wie die Partywütigen bei einer weiteren Feier im Bereich des Cranachwäldchens in Niel. Die nicht genehmigte Veranstaltung entdeckte die Wasserschutzpolizei gegen kurz vor 12 Uhr.

Wie die Polizei Köln berichtet wurde auch diese Party von Ordnungskräften der Stadt beendet und der Bereich geräumt. (mia)