NRW: Verdacht auf Kindesmissbrauch! Polizei verhaftet DIESEN Mann

In Zusammenarbeit zwischen der Polizei Köln und der Polizei Saarland ist in Saarbrücken ein Franzose festgenommen worden. Der 62-Jährige soll im Dezember 2018 in Pulheim ein Kind sexuell missbraucht haben. Das Opfer soll ihm von einem Mann (27) aus Münster (NRW) bei einem gemeinsamen Treffen zugeführt worden sein.

NRW: Franzose wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs verhaftet

Die Polizei Köln hat verdeckte Ermittlungen durchgeführt und den Franzosen in Saarbrücken ausfindig machen können. Ermittler aus dem Saarland haben parallel den Zugriff vorbereitet. Zeitgleich ist in Frankreich bereits das Haus des Mannes von der Polizei durchsucht worden.

Es wurde umfangreiches Datenmaterial gefunden und sichergestellt. Außerdem haben die Polizisten eine scharfe Schusswaffe beschlagnahmt und im Keller eine Cannabisplantage gefunden.

Der Verdächtige soll zeitnah nach Köln überstellt werden.