NRW: Mercedes-Fahrer (24) rast nach Feier in zwei Fußgänger – Mann stirbt!

In NRW kam es in der Nach zu Samstag (17. August) zu einem schrecklichen Unfall. In der NRW-Stadt Köln traf ein 24-Jähriger nach einer Feier eine fatale Fehlentscheidung.

Der junge Mann setzte sich unter Alkoholeinfluss noch hinter das Steuer eines geliehenen Mercedes CLK 230. Während seiner Rausch-Fahrt kam es zu dem Unglück – der Fahrer erfasste zwei Fußgänger. Ein 27-Jähriger erlag jetzt seinen lebensgefährlichen Verletzungen!

NRW: Zwei Männer nach Unfall in Lebensgefahr

Es passierte gegen 0.30 Uhr, als der Mercedes-Fahrer in Höhe der Einmündung ersten Aussagen zufolge mit erhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und die beiden Fußgänger erfasste. Die beiden Männer befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf einem Gehweg der Rodenkircher Straße im Kölner Stadtteil Rondorf.

Der Wagen prallte im Anschluss gegen eine Hauswand und schleuderte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Mauer. Die beiden Männer im Alter von 21 und 27 Jahren erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen – es bestand Lebensgefahr. Der 27-Jährige erlagt noch am Samstagnachmittag seinen Verletzungen. Der 21-Jährige wird laut Polizei weiterhin intensivmedizinisch behandelt.

Polizei bittet um Zeugen-Hinweise

Bei dem Fahrer führte die Polizei einen Atemalkoholtest durch, dieser ergab einen Wert von annähernd 1,5 Promille. Ersten Angaben zufolge war der 24-Jährige zuvor auf einer Feier in der Nähe des Unfallortes. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten das Auto sowie den Führerschein des jungen Mannes sicher.

Nun bittet die Polizei um Hinweise zum Unfallgeschehen. Wem der schwarze Mercedes aufgefallen ist oder wer etwas zum Unfallhergang sagen kann, soll sich bei der Polizei melden. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 sind telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de erreichbar.