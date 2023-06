NRW: Absoluter Mega-Star gibt sich die Ehre – Fans flippen aus! „Geil“

Er wollte schon immer hoch hinaus. Jetzt greift eine echte Sport-Legende auf neuen Wegen nach den Sternen. Sein Weg führt den ehemaligen NBA-Star jetzt nach NRW. Die Rede ist von Shaquille O’Neal.

Über fast zwei Jahrzehnte lange dominierte der 2,15 Meter große Hüne als Center die nordamerikanische Basketballliga. Bei den LA Lakers prägte er gemeinsam mit Kobe Bryant eine Ära, gewann im Laufe seiner Karriere insgesamt vier Mal den Titel in der besten Basketball-Liga. Arbeiten müsste der schwerreiche Amerikaner heutzutage nicht mehr. Doch noch seiner Profi-Karriere zieht es den 51-Jährigen mittlerweile aus anderen Gründen um die Welt. Dabei macht er bald auch Station in NRW.

NRW empfängt Shaquille O’Neal zu diesem Event

Wie das Bootshaus vermeldete, wird Shaquille O’Neal am 28. Juli 2023 in dem Kölner Elektro-Club auflegen. Nach seiner NBA-Karriere hat sich der 51-Jährige mittlerweile einen der Musik verschrieben gemacht. Unter dem Pseudonym „DJ Diesel“ feuert Shaq mittlerweile regelmäßig fette Bass-Beats heraus.

Und seine Werke kommen an. Über 356.000 Hörer verzeichnet der US-DJ mittlerweile monatlich bei Spotify. Sein meistgehörter Song „Welcome to the Playhouse“ wurde 3,6 Millionen Mal gehört. Auch seine neueste Single „Bang Your Head“ startet ordentlich durch. Nach nur drei Wochen wurde das Stück knapp eine halbe Million mal geklickt. Nun können seine Fans bei „Shaq’s Bass All-Stars Germany“ hautnah erleben, wie der Gigant aus der NBA die Hütte am DJ-Set abreißt. Dass es nicht gerade ruhig zugehen wird, ist davon ist angesichts der mitreißenden Songs des US-DJ’s schwer zu rechnen.

Zum Line-up beim Shaq-Festival in Köln am 28. Juli 2023 gehören:

Diesel (Shaquille O’Neal)

Sullivan King

Crankdat

Emorfik

Emin

Das kostet das Shaq-Event in NRW

Das Bootshaus freut sich auf ein „massives Line-up“ und versichert: „Wir haben Bock!“ So geht es auch den Fans. In den Kommentaren zur Veranstalungsankündigung heißt es unter anderem: „Wär schon sick Shaq live zu erleben“ und „geil“.

Wer dabei sein will, kann sich jetzt schon online über das Bootshaus Tickets besorgen. 40 Euro kostet der Spaß.