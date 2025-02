NRW: Grundschüler spielt auf Schulhof – plötzlich macht er eine wahnwitzige Entdeckung

Was für ein spektakulärer Fund in NRW! Ein kleiner Junge im Alter von acht Jahren buddelte im Garten seiner Grundschule in Köln. Plötzlich kommt Geld zum Vorschein – erst ein 50-Euro-Schein, dann ein ganzes Bündel. Das Kind hat kurz darauf unfassbare 15.000 Euro bar in der Hand!

Wie die Polizei mitteilt, buddelte der Junge im Gartenbereich der Gemeinschaftsgrundschule Annastraße in Köln (NRW) in einem Pflanzenbeet. Plötzlich fand er das Bargeld…

NRW: Grundschüler macht wahnwitzige Entdeckung

Ein Sprecher der Polizei erklärt: „Das Bündel Scheine war in dem Blumenkasten in einer kleinen Kuhle abgelegt und geringfügig mit Erde bedeckt.“ Das Kind sagte der Aufsicht Bescheid, die Schulleiterin dann der Polizei. Der Polizeisprecher: „Unsere Kollegen stellten die Scheine sicher, bewahrten sie zunächst auf der Wache auf.“

Woher die 15.000 Euro stammen und wem sie gehören, ist noch völlig unklar. Der Sprecher weiter: „Man darf davon ausgehen, dass hier eine Strafrelevanz zugrunde liegt.“ Es würde nicht so aussehen, dass jemand das viele Bargeld versehentlich verloren hätte. Woher es aber stammen könnte, sei reine Spekulation.

Kleiner Finder wird auch belohnt

Die Ermittlungen der Polizei sind inzwischen abgeschlossen, das Geld wurde an die Stadt Köln übergeben. Jetzt liegt es beim städtischen Fundbüro. Ein Stadtsprecher: „Das Geld liegt nicht im Fundbüro selbst, sondern wird sofort nach Eingang im Fundbüro auf ein Verwahrkonto eingezahlt.“

Die Stadt ist sechs Monate lang verpflichtet, das Geld aufzubewahren und zu warten, ob sich der rechtmäßige Eigentümer meldet. Es würde „scharf geprüft“, ob diese Person dann wirklich der Besitzer sei. Für den ehrlichen Finder spränge aber in jedem Fall auch was raus – also für den kleinen Grundschüler.