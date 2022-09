NRW: Mann tritt auf seine Freundin im Treppenhaus ein – Mordkommission ermittelt

Gewalt in NRW!

Am Sonntag in Köln (NRW) hat ein Mann auf seine Lebensgefährtin eingetreten. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Stadtteil Mülheim trat er mehrfach mit seinem Fuß gegen ihren Kopf. Nun ermittelt auch die Mordkommission.

NRW: Mann greift Freundin im Treppenhaus an – Bewohner halten ihn auf

Am vergangenen Sonntag, den 18. September, war ein 26-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus in der Bergisch Gladbacher Straße auf seine Partnerin losgegangen. Im Treppenhaus hatte er mehrfach auf die bereits am Boden liegende 39-Jährige eingetreten –und zwar direkt gegen ihren Kopf.

Foto: https://open.spotify.com/track/4zfQShUtVvysHKDDw08sMd?si=0978cd77b8d44368

Der Unterschied zwischen Mord und Totschlag:

Totschlag ist laut deutschem Strafrecht die vorsätzliche Tötung eines Menschen, die NICHT die Merkmale für Mord erfüllen

Mordmerkmale: Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier, Heimtücke, Grausamkeit, Einsatz eines gemeingefährlichen Mittels, Ermöglichungsabsicht (um Straftaten begehen zu können), Verdeckungsabsicht (um Straftaten zu verdecken)

Freiheitsstrafe bei Totschlag: 5-15 Jahre

Freiheitsstrafe bei Mord: bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld lebenslänglich, bei verminderter Schuldfähigkeit oder Kronzeugenregelung weniger

+++ Wetter in NRW: Ach du dickes Ei! DAS kommt jetzt auf uns zu +++

Gegen 15.10 Uhr waren die Hausbewohner auf die Gewaltszene aufmerksam geworden, da sie die Frau vor Schmerz aufschreien hörten. Sie eilten ihr zur Hilfe und hielten den Angreifer fest, bis die alarmierte Polizei vor Ort war.

Mehr Meldungen aus NRW:

Die schwerverletzte 39-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem sie nun stationär behandelt wird. Die Mordkommission der Kölner Polizei hat die Ermittlung gegen den 26-Jährigen aufgenommen. Er muss sich wegen des versuchten Totschlags verantworten. (mbo)