NRW: Polizei liefert sich wilde Verfolgungsjagd! Lkw-Fahrer wird zum Helden – mit dieser Aktion

NRW. Wilde Verfolgungsjagd am Montagmorgen in NRW!

Die Polizei in Köln hat in den frühen Morgenstunden versucht, ein Auto im Stadtteil Bayenthal (NRW) anzuhalten. Ausgerechnet ein Lkw-Fahrer wurde zum Helden.

NRW: Polizei liefert sich Verfolgungsjagd durch die Stadt

Gegen 4 Uhr wollten Polizisten einen Autofahrer auf der Gustav-Heinemann-Ufer in Köln kontrollieren. Der Smartfahrer hielt jedoch nicht an und begab sich auf die Flucht.

Er schaltete zunächst kurz das Fernlicht an, dann fuhr er komplett ohne Beleuchtung weiter. Als der Mann in die Schönhauser abbog, nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und gaben Anhaltezeichen, wie die Polizei am Montagmittag mitteilte.

Der Smart fuhr zunächst mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiter, bog dann links in die Goltsteinstraße ab und flüchtete weiter über die Klopstockstraße. Als die Polizei schließlich das Blaulicht eingeschaltet hatte, beschleunigte der Mann plötzlich und versuchte, die Polizei mit Schlenkern abzuwimmeln.

Lkw-Fahrer mischt sich ein und wird zum Helden

Er bog in die Bernhardstraße ab, beschleunigte weiter in Richtung Schönhauser Straße. Hier kam der Lkw-Fahrer ins Spiel. Der bemerkte die Verfolgungsjagd und blockierte mit seinem Lkw die Straße. Die Folge: Der Smart musste vor dem Lkw anhalten. Die Polizisten stellten den Streifenwagen direkt dahinter ab, um eine weitere Flucht des Mannes zu verhindern.

Anschließend holten die Beamten den Smartfahrer aus seinem Auto und stellten dabei Alkoholgeruch bei dem 22-Jährigen fest. Sie nahmen ihn mit auf die Polizeiwache und machten einen ersten Alkoholtest. Dieser ergab 1,6 Promille. Daraufhin wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen.

Den Führerschen ist der 22-Jährige damit erstmal los. Zudem leitete die Polizei ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein. (nk)