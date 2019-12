NRW: Obdachloser ist der Kälte ausgesetzt – dann stirbt er einen tragischen Tod: Kennst du ihn?

In Köln (NRW) ist ein Obdachloser gestorben. Er war stark unterkühlt.

Trauriges Schicksal in Köln (NRW)!

Polizisten haben am Hauptbahnhof in Köln einen leblosen Obdachlosen gefunden. Der Mann war stark unterkühlt und nicht mehr ansprechbar. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Köln/NRW: Obdachloser stirbt – kennst du ihn?

Am Freitag, 8. November, wurde der Mann entdeckt, eine Woche später starb er. Die Polizei NRW hat keine Ahnung, wer der Mann ist. Er hatte weder Ausweisdokumente bei sich, noch ergaben sich andere Hinweise auf seine Identität.

Deshalb veröffentlichten die Ermittler nun mehrere Fotos. Auf einem ist der Mann zu sehen.

Er ist zwischen 40 und 60 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er war schlank und trug sein dunkles Haar kurzrasiert. Bekleidet war er bei seiner Einlieferung ins Krankenhaus mit einer braunen Wildlederjacke, einer braunen Kapuzenjacke mit Querstreifen, einer blauen Jeans, mit blauen Sportschuhen der Marke Asics und einem Krankenhaushemd, das er unter seiner restlichen Kleidung trug.

Kannst du Hinweise auf die Identität dieses Mannes geben? Foto: Polizei

Polizei braucht Hinweise auf die Identität des Mannes

Auch davon veröffentlichte die Polizei Fotos, um Hinweise zu erlangen.

Wenn du den abgebildeten Mann kennst oder weißt, wo er sich bis zum 8. November aufgehalten hat, bittet dich die Polizei um Hinweise unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de (jg)