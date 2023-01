NRW: Mann wird von Smart angefahren – tödliche Verletzungen!

Tragisches Unglück in NRW! Ein Fußgänger wurde am Wochenende in Köln-Neuehrenfeld von einem Smart erfasst.

Der Fahrer versuchte den Zusammenstoß noch zu verhindern, doch es war zu spät. Der Mann erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen.

NRW: Fußgänger stirbt nach Unfall

Der schreckliche Unfall ist am Samstagabend (28. Januar) passiert. Gegen 19 Uhr war der Smart-Fahrer auf der Äußeren Kanalstraße in Fahrtrichtung Bilderstöckchen unterwegs. Zur selben Zeit kreuzte ein 64-jähriger Fußgänger in Höhe der Hausnummer 318 die Fahrbahn, was ihm zum Verhängnis wurde.

Denn der Smart-Fahrer erfasste den Mann und dieser ging schwer verletzt zu Boden. Der 55-jährige Fahrer legte noch eine Vollbremsung ein, doch der Zusammenstoß war nicht mehr zu verhindern. Der Fußgänger zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus. Allerdings konnten auch die Ärzte sein Leben nicht retten und er verstarb.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Äußere Kanalstraße bis etwa 23 Uhr.