NRW: Brutaler Angriff auf 28-Jährigen – mit Messer und Baseballschläger

In einer NRW-Stadt kam es am Dienstagabend (27. August) zu einem schrecklichen Messer-Angriff. Ein Streit zwischen mehreren Männern eskalierte und endete in einem brutalen Angriff.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung in Köln zückten zwei Männer plötzlich einen Baseballschläger und ein Messer. Was danach passierte, ist einfach nur grausam.

+++ Messerverbot nach Solingen: „So dumm, dass es einer Verhöhnung der Menschen gleichkommt“ +++

NRW: Brutaler Angriff mit Baseballschläger und Messer

Nach ersten Ermittlungen der Polizei Köln sowie den Aussagen des Opfers zufolge soll es gegen 20.30 Uhr auf dem Weichselring in Köln-Chorweile zu dem verhängnisvollen Streit gekommen sein. Plötzlich sei die Situation eskaliert und der 28-jährige Kölner habe ohne Vorwarnung einen Schlag ins Gesicht bekommen.

+++ Ruhrgebiet: Bestialische Hinrichtung – Mann sticht 34 Mal auf Frau (†50) ein +++

Doch dabei beließen es die zwei jungen Männer nicht. Im Anschluss soll einer der Unbekannten mit einem Baseballschläger auf den 28-Jährigen losgegangen sein. Der andere habe ein Messer gezückt und auf ihn eingestochen. Rettungskräfte mussten den Verletzten in eine Klinik bringen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Köln sucht nun nach den mutmaßlichen Tätern. Beide Männer seien etwa 20 Jahre alt und 180 cm groß mit schlanker Statur. Sie sollen zur Tatzeit schwarze Kleidung und schwarze Motorradhelme getragen haben. Beide seien nach der Tat auf einem schwarzen Motorrad in Richtung Blumenberg geflüchtet.

Noch mehr aktuelle Meldungen:

Das Kriminalkommissariat 54 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Flüchtigen. Zeugen, die etwas gesehen haben oder Informationen zum Aufenthalt der mutmaßlichen Täter sagen k können sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden.