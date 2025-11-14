NRWler findet Gemälde auf dem Müll – als er das erfährt, handelt er sofort

Ob kaputte Lampen, alte Möbel oder auch den ein oder anderen Schuh – viele Menschen werfen in NRW allerlei unterschiedliche Dinge auf die Mülldeponie. Doch was nun Kerem Akar aus Köln gefunden hat, machte ihn sprachlos und ließ ihn sofort handeln.

Mit diesem Fund hat er sicherlich nicht gerechnet!

Müll-Fund in NRW: Es ist rund 90.000 Euro wert

Eigentlich wollte Kerem Akar (45) aus Köln einfach nur seinen Müll auf die Deponie bringen. Doch was er dann entdeckte, lässt die Kunstwelt aufhorchen. „Bei den Restmüllabfällen entdeckte ich mehrere Gemälde, die ich mir natürlich, weil ich mich für die Kunst interessiere, sofort anschaute“, erzählte der NRWler gegenüber „Bild.de“. Doch es handelte sich nicht etwa um Krakelei von Kindern oder gar um Schnappschüsse, sondern um Kunstwerke eines berühmten Malers!

Denn bei genauerem Hinsehen entdeckte Akar auf der Rückseite die Signatur des Künstlers: Ole Fischer. „Weil ich den Namen schon mal gehört habe, nahm ich zehn Gemälde mit. Mehrere Bilder ließ ich aber liegen, weil sie bereits so stark beschädigt waren, dass man sie nicht mehr hätte retten können.“ Eine weitere Recherche offenbarte den Wert seines Fundes. Ole Fischer, 2005 verstorben, wird in mehreren Auktionshäusern gehandelt und in Kunstkatalogen gelistet.

Kunstwerke sollen ausgestellt werden

Und der Wert? Nun, der verläuft sich auf rund 90.000 Euro. „Mir geht es jetzt dabei nicht um Geld, das man mit diesen Bildern jetzt machen kann“, sagt Kerem Akar, der eine Galerie in Köln-Ehrenfeld betreibt. Sein Sohn Mikail (13) wird in der Kunstszene bereits als Wunderkind gefeiert. „In erster Linie tat es mir Leid, dass jemand diese Gemälde auf dem Müll entsorgt hat – wer bisher die Werke auf die Müllhalde geschmissen hat, weiß er nicht. Doch er betont, dass kein verstorbener Künstler es verdient hat, dass seine Werke so behandelt werden. „Ich werde deswegen einige Bilder im Dezember bei mir in der Galerie zeigen.“

Zum Glück hat Kerem Akar ein Auge für Kunst – sonst hätten diese Werke wohl auf ewig im Müll geendet. Jetzt dürfen die Gemälde von Ole Fischer doch noch die Galerie erobern, statt die Müllkippe zu zieren.

Und wer im Dezember in Köln-Ehrenfeld vorbeischaut, kann die „geretteten Schätze“ bestaunen – und sich vielleicht denken: Manchmal liegt Kunst einfach auf der Straße… oder eben zwischen den Containern.