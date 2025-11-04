Schreckliches Unglück auf NRW-Friedhof! Mann stirbt

Tragödie auf einem Friedhof in NRW am Montagmittag (3. November). Wie die Polizei Köln mitteilte, ist ein Mann (73) auf dem Westfriedhof schwer verletzt aufgefunden.

Ein Gärtner entdeckte den Senior gegen 12 Uhr mit Kopfverletzungen neben seinem Pedelec. Trotz schneller Hilfe starb der Mann noch am Fundort.

Tödlicher Unfall auf NRW-Friedhof

Wie es zu den Verletzungen kam, ist bislang unbekannt. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem Unfall aus. Doch die genauen Umstände sollen noch geklärt werden.

Die Ermittler bitten bei der Aufklärung der Umstände um Hilfe aus der Bevölkerung: Du hast den mutmaßlichen Unfall auf dem Friedhofsweg, der zur Westendstraße führt, gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Köln unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.