NRW: Hässliche Szenen vor Europawahl – Grünen-Politikerin entsetzt

Brutaler Zwischenfall am Samstagnachmittag (8. Juni) in Köln. Bei einer Wahlkampf-Veranstaltung in der NRW-Metropole kam es nach Angaben des „Express“ einen Tag vor der Europawahl zu einem Angriff auf einen Wahlkämpfer der Grünen.

Dem Bericht zufolge habe der Wahlkämpfer Europawahl-Flyer an der Aachener Straße/ Ecke Schillerstraße gegenüber dem Rhein-Center verteilt, als plötzlich ein Mann aufgetaucht sei. Der Unbekannte sei schnurstracks auf den Stand zugelaufen, habe den Wahlkämpfer umgetreten und sei anschließend, ohne ein Wort zu verlieren, abgehauen.

NRW: Brutaler Angriff vor Europawahl

„Dieser Vorfall reiht sich ein in eine Liste von Grenzüberschreitungen wie Beleidigungen und Sachbeschädigungen in diesem Wahlkampf“, zitiert die Kölner Zeitung Katja Trompeter. Die Vorsitzende der Kölner Grünen ist entsetzt: „Menschen haben im aktuellen politischen Klima zunehmend ihre Hemmungen im Umgang mit Engagierten in der Ausübung ihres Ehrenamts verloren.“

Nicht nur ehrenamtliche Wahlhelfer, auch Politiker sind in den Tagen vor der Europawahl zur Zielscheibe von Angriffen geworden. So wurde etwa CDU-Politiker Roderich Kiesewetter in Aalen angegriffen (mehr dazu hier >>>). Nach einer Prügel-Attacke in Sachsen musste ein SPD-Politiker notoperiert werden. Und auch in Essen kam es zu einem Angriff auf einen Grünen-Politiker auf dem Heimweg von einer Parteiveranstaltung (hier alle Details zu den beiden Angriffen >>>).

Zudem gab es zwei Messer-Attacken auf AfD-Politiker in Mannheim, die in einem Fall zu dem Tod eines Polizisten führte (Infos dazu hier >>>).

So geht es dem Wahlkämpfer aus NRW

Die physischen Folgen des Angriffs auf den Wahlkämpfer der Grünen in NRW waren hingegen zum Glück nicht derart verheerend. Das Opfer des Angriffs blieb dem „Express“ zufolge unverletzt, erstattete aber Anzeige bei der Polizei.