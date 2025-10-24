Mutter weint um Sohn Nils – 21-Jähriger kämpft nach Party in NRW um sein Leben

Ein Abend in NRW wird für Nils (21) zum Albtraum. Der junge Mann, ein Kaufmanns-Azubi aus Koblenz, hatte sich mit Freunden auf einen ausgelassenen Partyabend im Kölner Club Roonburg gefreut.

Doch was als fröhliches Treffen begann, endete in einer brutalen Gewalttat, die Nils schwer verletzte und ihn ins Krankenhaus brachte. Seine verzweifelte Mutter sucht nach Antworten, berichtet der „Express“.

Party-Abend in NRW wird zum Albtraum

Nils soll die Disco im Zülpicher Viertel einmal kurz verlassen haben, als ihn plötzlich eine Gruppe von drei bis vier Personen attackierte. Ein Schlag ins Gesicht warf den 21-Jährigen zu Boden, woraufhin die Angreifer immer wieder auf seinen Kopf eintraten.

„Er sagt, Mama, aber ich habe keinen Schmerz gefühlt“, schildert seine Mutter Melanie H. (56) traurig die Worte ihres Sohnes im Gespräch mit der Zeitung. Eine Freundin von Nils bemerkte die Situation und warf sich schützend über ihn, um weitere Angriffe zu verhindern.

Köln sucht Zeugen für schrecklichen Angriff

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Samstag (11. Oktober) zwischen 3 und 3.30 Uhr in der Nähe der beliebten Kölner Disco. Seitdem liegt Nils mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma im Krankenhaus und versucht, sich ins Leben zurückzukämpfen. Der Angriff hat ihn nicht nur körperlich gezeichnet: Erinnerungsverlust und Wesensveränderungen machen ihm und seiner Familie zu schaffen.

Zudem steht eine riskante Operation im Raum, bei der die linke Schädelseite geöffnet werden müsste. „Im Moment hoffe ich, dass er um eine große, risikoreiche Operation herumkommt“, erklärt Melanie H. gegenüber dem „Express„, während sie mit den Tränen kämpft.

Nils’ Mutter hat nun einen verzweifelten Zeugenaufruf gestartet, den sie auch über Facebook geteilt hat. „Vielleicht hat jemand etwas gesehen, gehört oder gefilmt – einen Streit, auffällige Personen oder Fahrzeuge. Jeder Hinweis, egal wie klein, kann helfen aufzuklären, wer Nils das angetan hat.“ Sie hofft, dass jemand Informationen hat, die dabei helfen könnten, die Täter zu finden und zur Verantwortung zu ziehen. Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Köln unter der Nummer: 0221 229-0.