Tiere sterben qualvoll in NRW-Gaststätte – Video entsetzt

Es sind Bilder, die erschrecken! Die Tierschutzorganisation PETA erhebt schwere Vorwürfe gegen eine NRW-Gaststätte. Die nämlich soll wiederholt Klebefallen gegen Mäuse aufgestellt haben – und die sind in Deutschland illegal. Dadurch würden die Nagetiere qualvoll und langsam sterben, wirft PETA vor. Bei der NRW-Gaststätte handelt es sich um das Kölner Brauhaus Päffgen.

Zwei Videos, die PETA auch auf Instagram veröffentlicht hat, zeigen Mäuse, die noch um ihr Leben kämpfen, während andere durch die Klebefallen schon tot sind. Mehr noch: Die Tierschutzorganisation will juristisch gegen das NRW-Brauhaus vorgehen, hat wegen der Tötungsmethode sogar Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Köln erstattet!

Tiere sterben qualvoll in NRW-Gaststätte

Lisa Redegeld von PETA erläutert: „Tritt eine Maus in eine Klebefalle, hängt sie dort mehrere Stunden fest und leidet unter Todesangst und entsetzlichen Schmerzen, bis sie qualvoll stirbt“. Und weiter: Dass die Brauerei Päffgen so mit fühlenden Lebewesen umgeht, ist erschreckend und muss umgehend beendet werden.“ Auch dem zuständigen Veterinäramt sind inzwischen die Bilder und Videos bekannt.

Auf Anfrage von DER WESTEN bestätigt eine Sprecherin des Veterinäramts: „Nach Eingang der Meldung wurde das Auslegen von Klebefallen sofort untersagt. Des Weiteren wurde die Dokumentation der Schädlingsbekämpfung angefordert. Da der Anfangsverdacht einer Straftat vorliegt, wird ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.“

Kölner Brauerei nimmt Stellung zu Vorwürfen

DER WESTEN hat die Brauerei Päffgen mit den Vorwürfen konfrontiert. Eine Sprecherin nimmt Stellung, sagt: „Wir können bestätigen, dass die Klebefallen zum Einsatz kamen. Die Maßnahme diente ausschließlich eines präventiven Monitorings von möglichen Insekten. Dies ist bei gastronomischen Einrichtungen unserer Größe ein übliches Vorgehen, um bei den Sommertemperaturen die Hygienestandards aufrechtzuerhalten.“

Die Mäuse seien überraschend am 30. Juli entdeckt worden, in der Folge „umgehend entfernt“ und würden nicht mehr zum Einsatz kommen. Die Sprecherin weiter: „Uns ist bewusst, dass der Einsatz von Klebefallen gegen Nager verboten ist. Zu diesem Einsatz waren sie zu keinem Zeitpunkt bestimmt. Ein solcher tierschutzrechtlicher Verstoß widerspricht unseren betrieblichen Werten.“

Die Brauerei werde mit den Behörden „offen und transparent“ kooperieren, gelobe Besserung: „Klar ist, dass wir uns künftig bei unseren präventiven Hygienekontrollen bei der Wahl der Maßnahmen noch umsichtiger verhalten und uns durch Expertise von Schädlingsbekämpfern unterstützen lassen.“