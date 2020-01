NRW: Kapitän steuert über den Rhein – als DAS vor seinen Augen auftaucht, ruft er sofort die Polizei

Emmerich. Rätselhafter Fall in NRW am Samstag. Gegen 14 Uhr fuhr ein Schiffs-Kapitän über den Rhein im Bereich Emmerich/Kleve. Als er übers Wasser blickte, traute er seinen Augen kaum. In Ufernähe schwamm etwas Seltsames. Sofort alarmierte er die Polizei. Die rückte mit viel Verstärkung an, berichtet die „NRZ“.

Denn im Rhein in NRW lag nicht etwa ein Fahrrad, wie man es doch ab und zu mal sieht. Dort schwamm ein Auto! Und nicht irgendeines. Es handelte sich dabei um einen hochwertigen Audi - komplett ohne Kennzeichen.

NRW: Die Wasserschutzpolizei zog den Audi aus dem Rhein. (Symbolbild) Foto: imago images / Horst Galuschka

Die Feuerwehr Emmerich rückte mit 30 Einsatzkräften an. Auch das Wasser- und Schifffahrtsamt wurde gerufen. „Das Fahrzeug trieb linksrheinisch oberhalb der Brücke. Wir haben es gesichert und ans Ufer gezogen“, berichtet ein Feuerwehrsprecher.

NRW: Audi gibt Polizei Rätsel auf

Mit einem Kran wurde der schwarze Audi aus dem Wasser gezogen. 90 Minuten lang dauerte der Einsatz.

Die Polizei steht nun vor einem Rätsel. Nicht nur das Kennzeichen fehlt, auch mit der Fahrgestellnummer stimmt etwas nicht. Die ist nämlich gar nicht registriert. Wofür das Auto vermutlich vorher genutzt wurden sein könnte, erfährst du bei der „NRZ“