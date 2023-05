NRW: Mann klaut Auto – dann leistet er sich einen besonders dummen Fehler

Nach einem dreisten Diebstahl in NRW ist die Polizei auf der Jagd nach einem unbekannten Verbrecher. Die Tat ereignete sich bereits am 13. März dieses Jahres. Mitten in der Nacht nutzte der Unbekannte eine Gelegenheit in einem Haus am Friedrich-Ebert-Ring in Kleve.

Dort stand die Terassentür einer Doppelhaushälfte offen. Gegen drei Uhr muss der Mann sich Zugang zu dem Haus in NRW verschafft haben. Denn die Anwohnerin hörte zu diesem Zeitpunkt Geräusche aus dem Erdgeschoss. Doch zunächst dachte sie sich nichts weiter dabei. Erst später fiel ihr auf, was sich zugetragen hatte.

NRW: Hungriger Dieb klaut Auto

Im Schutze der Dunkelheit hatte der Unbekannte das Haus durchsucht. Seine Beute ist durchaus etwas skurril. Neben einigen Wertgegenständen und einem Fahrzeugschlüssel ließ der Mann nach Angaben der Polizei auch Lebensmittel mitgehen. Bei seinem Coup hatte er offenbar einige Kalorien verbrannt und sich dann gleich versorgt.

Der Einbrecher sollte wenig später keine Probleme haben, das zu dem Schlüssel zugehörige Auto zu finden. Es handelte sich um einen gelben VW Multivan, der direkt vor dem Haus stand. Der Unbekannte ließ sich nicht zwei Mal bitten und stieg in das fünf Jahre alte Fahrzeug mit dem Kennzeichen KLE-PB116 ein.

Autodieb leistet sich dummen Fehler

Es hätte der nahezu perfekte Diebstahl werden können. Die Betonung liegt auf „hätte“. Denn der Tatverdächtige drückte bei seiner Flucht vom Tatort zu sehr auf die Tube. So wurde der Tatverdächtige mit seinem gestohlenen Fahrzeug bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B9 (Höhe Goch Asperden) geblitzt. Wegen dieses vermeidbaren Fehlers liegt der Polizei ein Foto des Verdächtigen vor.

Kennst du diese Person? Foto: Polizei

Weil bisherige Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, wenden sich die Beamten nun mit einem Fahndungsfoto an die Öffentlichkeit. Du erkennst die Person auf dem Bild oder hast möglicherweise das gesuchte Auto gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Kleve unter der Nummer: 02821 5040.