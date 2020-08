Ein Rettungshubschrauber hat ein schwer verletztes Kleinkind in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)

NRW: Kleinkind stürzt aus offenem Fenster – zwei Stockwerke in die Tiefe!

Zu einem tragischen Unglück ist es am Samstagmorgen in Rheinberg in NRW gekommen.

Dort ist nach Angaben der Polizei NRW ein Kleinkind (18 Monate) aus dem Fenster gestürzt.

Kleinkind stürzt aus Fenster in NRW

Das Kleinkind kletterte nach ersten Informationen auf die Fensterbank und fiel aus dem geöffneten Fenster des 2. Obergeschosses etwa 8 Meter tief.

Dort war eine Rasenfläche und kein Asphalt, dennoch zog sich das Kind schwere Verletzungen zu.

Rettungshubschrauber fliegt schwer verletztes Kind in Klinik

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen.

Ein Kind ist in NRW aus einem Fenster im 2. Stock gefallen. (Symbolbild) Foto: Funke Foto Services

Tödlicher Sturz aus Fenster in Iserlohn

Am 28. Januar ist ein Kleinkind (3) aus einem Fenster in Iserlohn gefallen

das Kind fiel drei Stockwerke tief

schwere Verletzungen am Kopf zugezogen

Kind starb in Klinik

die ganze Geschichte liest du hier

Wie es zu dem Unglück kommen konnte und wo die Eltern zu dem Zeitpunkt waren, ist bisher nicht bekannt. (fb)