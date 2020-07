NRW: 3 Tote bei Absturz-Tragödie in Wesel! Flugzeug kracht in Wohnhaus – stürzte der Flieger deshalb ab?

In Wesel (NRW) ist ein Kleinflugzeug auf ein Mehrfamilienhaus in einem Wohngebiet gestürzt.

Bei dem Absturz am Samstag sind drei Menschen gestorben. Zuerst hatte die „Rheinische Post“ berichtet.

NRW: Drei Tote nach Flugzeugabsturz in Wesel

Bei dem abgestürzten Flugzeug handelt es sich demnach um ein Ultraleichtflugzeug mit zwei Sitzen, das vom Flugplatz in Marl (NRW) gestartet war und in Wesel auf dem Flugplatz zwischengelandet war. Am Nachmittag war es in den Dachstuhl des Hauses in Wesel gekracht, dieser fing daraufhin Feuer. Anwohner berichten von einem lauten Knall und einem Feuerball, der bei dem Absturz zu vernehmen war.

NRW: Ein Kleinflugzeug stürzte in ein Wohnhaus. Drei Menschen starben. Foto: dpa

Feuerwehr findet verletztes Kind

Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Insassen der Maschine unter den Todesopfern sind. Bei der Begehung des Hauses fanden Feuerwehrleute ein kleineres, leicht verletztes Mädchen. Vermutlich handelte es sich um ein Kind (2), das in dem Haus lebt. Die Polizei vermutet, dass die im Dachgeschoss lebende Mutter unter den Toten ist. Weitere Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Brach die Maschine auseinander?

Die Absturzursache sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe jedoch Hinweise, dass die Maschine zuvor auseinandergebrochen war. In der Umgebung wurden mehrere Flugzeugteile gefunden. Berichte, wonach das Flugzeug mit einem Heißluftballon zusammengestoßen war, bewahrheiteten sich nicht.

Der Dachstuhl eines Hauses in Wesel (NRW) steht in Flammen. Foto: Justin Brosch

Fallschirm gefunden

Der Vorsitzende des Vereins Luftsportfreunde Wesel-Rheinhausen in Nordrhein-Westfalen, Achim Strobel, berichtete der Deutschen Presse-Agentur dpa, dass an Bord zwei Männer gewesen seien. Bei dem Flugzeug handele es sich um das Modell TL 96, das als sogenanntes Luftsportgerät gelte.

In der Nähe der Absturzstelle fanden die Rettungskräfte einen Fallschirm. Die Polizei vermutet, dass es sich um den Notfall-Bremsfallschirm des Flugzeugs handelt. Sie sucht nun mit Rettungshunden die Gegend ab.

----------------------------------

Mehr Themen:

----------------------------------

Hubschrauber der Bundeswehr sind gelandet. Foto: Justin Brosch

Weiträumige Absperrung

Der betroffene Bereich in Wesel ist weiträumig abgesperrt. Bilder zeigen ein Großaufgebot an Rettungskräften und Hubschrauber der Bundeswehr.

Am Abend wurden die Leichen der Verunglückten von der Kripo geborgen. Foto: Justin Brosch

Am Abend wurden die Leichen der Opfer von der Kripo geborgen. Die Beamten ermitteln gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, was zu dem Unglück führte.

+++ Corona: Ministerpräsident schockt mit Aussage: „Zweite Welle ist schon da!“ +++ App: Nächste Panne! Jetzt kommt raus, dass... +++

Zweites schreckliches Unglück

Der Flugzeugabsturz war bereits das zweite schreckliche Unglück am Samstag im Kreis Wesel. Zuvor hatte ein Mann seinen einjährigen Sohn auf einem Bauernhof überfahren. Der Junge verstarb noch an der Unfallstelle. Mehr dazu liest du bei DER WESTEN. (nr/ms)