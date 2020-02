NRW: Happyend nach Suche nach Kleinkind (2) in Tigerkostüm – HIER wurde das Mädchen gefunden!

Schock für Eltern in Alter-Witterschlick in NRW!

Ihre zweijährige Tochter war in den späten Nachmittagsstunden des Karnevalssonntags in Alter-Witterschlick (NRW) vermisst. Das Kleinkind wurde gegen 16.55 Uhr im Bereich der Esserstraße zuletzt gesehen!

NRW: Kleinkind wieder aufgetaucht

Hier war das Kind laut Polizei in einem unbeobachteten Moment aus einer Hofanlage verschwunden.

Happyend am späten Abend

Um 20.55 Uhr dann Erleichterung! Das Kind konnte wohlbehalten von Einsatzkräften aufgefunden und in die Obhut der Eltern übergeben werden. Das kleine Mädchen hatte sich in einer Garage in der Nachbarschaft der Wohnung der Eltern aufgehalten.

Die Einsatzkräfte hatten auch die Garagen durchsucht und das Kind dort angetroffen.

Auch 40 Freiwillige und Feuerwehrleute an Suche beteiligt

In die intensiven Suchmaßnahmen waren neben Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei auch ein Maintrailer und weitere Flächensuchhunde mit einbezogen. Die Bonner Polizei hatte zur Koordinierung der polizeilichen Maßnahmen eine Besondere Aufbauorganisation eingerichtet.

Auch mehr als 20 Feuerwehrmänner aus Witterschlick, die Rettungshundestaffel Rhein-Siegund und 40 Freiwillige aus dem Ort waren bei der Suche beteiligt. Mit einem glücklichen Happyend am späten Abend! (ms)