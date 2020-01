NRW: Kleinbus kippt auf A57 um +++ zwei Schwerverletzte, eine Person schwebt in Lebensgefahr +++ Rettungshubschrauber im Einsatz +++

NRW: Auf der A57 in Fahrtrichtung Köln kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. (Symbolbild)

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 7 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A57 in NRW. Ein Kleinbus mit sechs Personen war in Fahrtrichtung Köln unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Kleve einen Lkw überholen wollte.

Beim Überholvorgang streifte der Kleinbus jedoch den Lkw und kippte dadurch zur Seite. Alle sechs Personen, die sich in dem Kleinbus befanden, wurden dabei verletzt, drei von ihnen schwer.

NRW: Verkehrsunfall auf A57 – Rettungshubschrauber im Einsatz

Für einen der Verletzten ist sogar Lebensgefahr im Moment nicht auszuschließen, heißt es in der Mitteilung der Polizei Düsseldorf. Kurzzeitig war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Vollsperrung der A57 in Fahrtrichtung Köln ist mittlerweile wieder aufgehoben. „Seit 8.43 Uhr läuft der Verkehr an der Unfallstelle vorbei“, erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN. Die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten dauern noch an. (at)