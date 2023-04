NRW: Lage in Kitas spitzt sich weiter zu – Lösungsvorschlag stößt nicht nur bei Eltern auf Kritik

Der chronische Personalmangel in Kitas in NRW hat sich in diesem Jahr noch verschlimmert. Innerhalb von einem Jahr sind die Fälle um knapp 40 Prozent gestiegen, wie aus Zahlen des NRW-Familienministeriums hervorgeht. Und das hat heftige Konsequenzen.+++ Kita in NRW: Gewalt gegen Kinder nimmt zu! Erzieherin warnt – „Kann nicht funktionieren“ +++Teils kann die Betreuung […]