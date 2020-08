NRW: Kindesentzug bei Quarantäne-Verstößen der Eltern? Gesundheitsministerium mit krasser Aussage

Heftige Aussage des NRW-Gesundheitsministeriums!

Wenn Eltern gegen die Quarantäne-Anordnungen der Gesundheitsämter in NRW verstoßen, könnte das Folgen für die Kinder haben.

NRW: Kindesentzug bei Quarantäne-Verstößen der Eltern gerechtfertigt

Ein solcher Verstoß der Eltern könne nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums eine Inobhutnahme des Kindes rechtfertigen. Im Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Donnerstagausgabe) erklärte eine Sprecher: "Wenn eine Kindeswohlgefährdung durch Verstöße gegen die Quarantäne vorliegt, kann es zu einer Inobhutnahme durch das Jugendamt kommen."

Noch Anfang August hatte das Gesundheitsministerium die Eltern beruhigt. „In NRW drohen Gesundheitsämter nicht mit der Inobhutnahme von Kindern und ordnen auch nicht die Isolation von Kindern getrennt von der Familie in häuslicher Quarantäne an“, hieß es am 6. August. (at)

