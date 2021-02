NRW: Mann bricht in Wohnung ein – und bringt damit den Bewohner vor Gericht

Normalerweise sitzt nach einem Einbruch ja bekanntlich der Täter hinter schwedischen Gardinen – doch nicht so bei einem Fall in NRW. Dort musste sich nach einem Einbruch der Bewohner vor Gericht verantworten.

Denn als der Täter von der Polizei in NRW geschnappt wurde, berichtete er über einen schlimmen Fund, den er bei seinem Beutezug in einer Wohnung gemacht hatte.

NRW: Einbrecher führt Polizei auf Kinderporno-Spur

Nach seinem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus war der Mann zunächst selbst von der Polizei gefasst worden. Bei der Vernehmung hatte er den Beamten dann von kinderpornografischem Material erzählt, welches er in der Wohnung seines Diebstahl-Opfers gefunden hatte.

------------------------

Das ist das Land NRW:

NRW ist das bevölkerungsreichte Bundesland in Deutschland

Landeshauptstadt ist Düsseldorf

hat 17,9 Millionen Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist 34.100 Quadratkilometer groß

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU)

seit 2017 von einer Koalition aus CDU und FDP regiert

-----------------------------

Als die Polizei die Wohnung durchsuchte, wurde sie auch fündig: Insgesamt 16.000 kinderpornografische Bilddateien hatte der 41-Jährige besessen. Nun wurde vor dem Bonner Landgericht das Urteil gegen ihn gesprochen.

Während der Einbrecher in seinem Verfahren mit einem Strafbefehl von 750 Euro davonkam, wurde der Besitzer des kinderpornografischen Materials zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt.

-----------------------------

-----------------------------

In erster Instanz hatte der heute 41-Jährige noch behauptet, Nachbarn hätten ihm das strafbare Material in seiner Abwesenheit untergeschoben. In der Berufung hielten die Richter seine Geschichte für unglaubwürdig, daher räumte er die Wahrheit ein. (dav/dpa)