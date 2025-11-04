Mutter auf NRW-Bolzplatz brutal verprügelt – vor den Augen ihrer Tochter

Brutale Gewalttat am Montagabend (3. November) in NRW. Ein Familienstreit eskalierte so heftig, dass ein Mann (50) seiner Ehefrau auf einem Bolzplatz am Hessenring in Kempen plötzlich an die Gurgel ging.

Der fürchterliche Übergriff spielte sich gegen 16 Uhr vor den Augen der gemeinsamen siebenjährigen Tochter ab.

Brutale Tat erschüttert NRW

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei begann die Auseinandersetzung mit einem Streit, der schnell aus dem Ruder lief. Der Mann ging auf seine 42-jährige Ehefrau los, schlug sie und trat sogar auf noch sie ein, als sie schwer verletzt am Boden lag.

++ Essen-OB Kufen läuft wegen Bürgergeld-Reform Sturm gegen Merz und Co. – das sind seine Vorschläge ++

Die Tochter der beiden, die in einer Jugendeinrichtung untergebracht ist, musste den Angriff mit ansehen. Glücklicherweise blieb das Kind unverletzt und wurde später von Mitarbeitenden der Einrichtung betreut. Ihre Mutter hingegen kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Polizei nimmt Schläger fest

Als die Polizei am Hessenring eintraf, war der mutmaßliche Täter noch vor Ort. Einsatzkräfte nahmen ihn vorläufig fest. Um die ersten Spuren zu sichern, sperrten die Beamten den Bolzplatz samt angrenzendem Gehweg ab.

Mehr Themen:

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei NRW in dem Fall dauern an.