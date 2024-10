NRW: Katze wird 15 Jahre in Keller eingesperrt – die Folgen sind dramatisch

Im Tierschutz begegnen den Mitarbeitern tägliche traurige Tierschicksale. Auch beim Fund dieser Katze sind die Tierschützer fassungslos: Mickey war 15 Jahre lang in einem Keller eingesperrt!

Wer ein Tier besitzt, kümmert sich liebevoll um dieses – könnte man zumindest meinen. Katze Micky hatte es leider nicht so einfach. Den Siam-Mix trifft ein herzzerreißendes Schicksal, denn er musste sein bisheriges Leben in einem Keller verbringen – ganze 15 Jahre war die Katze dort eingesperrt.

NRW: Katze musste 15 Jahre „auf Liebe verzichten“

Als Micky vom Amt sichergestellt wurde, war er zunächst völlig überfordert: eine neue Umgebung, neue Geräusche und Licht. All das kannte die Katze zuvor gar nicht. „15 Jahre lang musste Micky auf Liebe verzichten“, heißt es in einem Instagram-Post der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“.

Und kurz nach dem Fund kam die nächste schlechte Nachricht für Micky, denn der Kater kann nur schlecht sehen. „Vielleicht ist es möglich, weil er halt wirklich lange Zeit in diesem Keller gelebt hat, dass er deswegen nicht wirklich gut sehen kann“, erklärt Anja Kalisch aus dem Tierschutz Siebengebirge.

Die Tierretter vermuten jedoch, dass sich Mickys Sehsinn verbessern könnte, sobald er sich mehr an das Tageslicht gewöhnt hat. „Schon jetzt klettert und springt er aber und kommt in Räumen bestens zurecht“, heißt es unter dem Beitrag.

Micky liebt es, zu schmusen

Außerdem hat Micky trotz seines schweren Schicksals keine Angst vor Menschen – im Gegenteil. Der Kater kommt auf einen zu und ist ganz verschmust. Zudem liebt die neugierige Katze es, auf Menschen herum zu klettern und die Welt zu entdecken. „Micky kann zwar nicht gut sehen, fühlt aber viel“, erzählen die Tierschützer. Sein „größtes Bedürfnis ist tatsächlich schmusen“.

Die 15 Jahre alte Katze soll nun an ein Wunschzuhause vermittelt werden, in dem sich bestens um sie gekümmert wird. Und ein Glück hat das Schicksal von Micky doch noch, denn er hat seinen Endplatz nun gefunden!

In den Kommentaren unter dem Beitrag sind die Menschen bestürzt. „Werde nie Leute verstehen, die so mit Tieren umgehen“ oder „Ich bin einfach fassungslos“ schreiben die Instagram-User. Alle sind sich einig: So ein Schicksal hatte Micky nicht verdient!