NRW: Schock-Fund nach Cranger Kirmes – Katzen einfach im Müll entsorgt

Nach Schätzungen der Veranstalter der Cranger Kirmes in Herne besuchten etwa 4 Millionen Menschen die Kirmes. Mit einem großen Feuerwerk ging sie am 11. August wieder zu Ende.

Nachdem alle Besucher das Gelände der Cranger Kirmes verlassen hatten, begann die Arbeit der Entsorgung Herne. Dabei machten die Mitarbeiter der Müllabfuhr einen erschreckenden Fund.

NRW: Katzen eiskalt im Müll entsorgt

„Bei der letzten Abholung der Mülltonnen, die für die Cranger-Kirmes aufgestellt wurden, hörte ein Mitarbeiter ein herzzerreißendes Miauen aus einer der Mülltonnen. Darin saß ein klitzekleines Katzenbaby, dem – im wahrsten Sinne des Wortes – das Wasser bis zum Hals stand“, berichtet die Entsorgung Herne am Freitag (23. August) auf Facebook.

Ein Mitarbeiter hätte sich direkt schockverliebt und um das kleine Kitten gekümmert. Beim Tierarzt sei es gesäubert, entwurmt, geimpft und von Flöhen befreit worden. Außerdem habe der Mitarbeiter sich von dem kleinen Kätzchen gar nicht mehr trennen wollen und es deshalb direkt mit nach Hause genommen.

Doch damit endete die Geschichte noch nicht. Als ein anderes Team am Betriebshof Mülltonnen ausleerte, kamen ihnen drei weitere Katzen entgegen. „Hier wurden zwei weitere Katzenkinder und eine – leider tote – Katzenmama gefunden“, heißt es. Auch hier wurde ein Katzen-Baby direkt „adoptiert“, das andere Kätzchen habe ängstlich die Flucht ergriffen und sei noch immer nicht gefasst worden. Es fresse aber das gekaufte und ausgelegte Futter einer Mitarbeiterin. Deshalb hat die Entsorgung Herne noch Hoffnung, auch dieses Kitten bald zu finden.

Zeugen erhalten Belohnung von 1.000 Euro

Ein Tierarzt habe die Tiere auf etwa 8 bis 9 Wochen geschätzt und gehe davon aus, dass sie aus einem Wurf stammen. Auch wenn es zumindest für zwei der vier Katzen ein Happy End gab, sitzt der Schock noch immer. „Wer „entsorgt“ bitte lebende Tiere in Mülltonnen? Für uns unbegreiflich, wir sind entsetzt!“, so die klare Ansage.

Nun schaltet sich auch PETA ein. Die Tierschutzorganisation hat eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgerufen. Die Tierschützer hoffen, dass so der Mensch gefunden wird, der die Katzen einfach im Müll entsorgt hat. Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich entweder bei der Polizei oder telefonisch unter 0711-8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym.