Feuerwehr findet Katze auf A3 in NRW – doch der Besitzer will sie nicht zurück!

Tierheime in Deutschland stehen täglich vor Herausforderungen. Auch in NRW kämpfen die Häuser mit überfüllten Räumen, zu wenig Personal und zu vielen Tiere, die niemand mehr will. Doch manche Fälle treffen selbst erfahrene Mitarbeitende besonders.

So wie jener, den das Tierheim Köln-Dellbrück nun öffentlich machte. Eine Katze wurde auf der A3 ausgesetzt, mitsamt Transportkorb und Impfpass. Der Fall sorgt im Netz für Kopfschütteln.

Feuerwehr findet Katze auf A3 in NRW

Auf dem Standstreifen der A3 wurde kürzlich eine Katze ausgesetzt, die von der Feuerwehr aufgelesen wurde. Das Tierheim Köln-Dellbrück macht nun auf das Schicksal von Katzenlady Gany aufmerksam. „Eigentlich sind wir ja immer frustriert darüber, dass wir bei ausgesetzten Tieren keinerlei Information über die armen Wesen bekommen. Dieser Fall ist allerdings ganz anders – und mega merkwürdig!“, berichtet das NRW-Tierheim.

Die Helfer fanden die Katze in einem Transportkorb und in der Seitentasche war sogar einen Impfpass. In dem Katzenkörbchen konnten sogar alle wichtigen Tierdaten, sowie Name, Adresse und Telefonnummer des Besitzers gefunden werden. Doch der wollte sein Haustier gar nicht erst zurückhaben.

Besitzer will Katze nicht wieder aufnehmen

Die Feuerwehr rief den angegebenen Kontakt an: „Die Feuerwehr hatte bereits Vorarbeit geleistet und den Herrn angerufen, bekam aber nur zur Antwort, dass er die Katze nicht wiederhaben wolle. Während Gany sich gerade bei uns einlebt, haben wir mittlerweile alle Ämter in Ganys Heimatstadt informiert und werden weitere Schritte einleiten.“

Unter dem Facebook-Post zeigen sich entsetzte Reaktionen: „Da hoffe ich, dass er alle Kosten, auch die für die Feuerwehr, zahlen muss.“ „Wie asozial und dann noch auf einer Autobahn aussetzen. Wird echt Zeit das solche Herrschaften mal endlich empfindlich bestraft werden“, schreibt ein anderer. Und ein Dritter meint: „Ich bin immer wieder neu erschüttert über die Empathielosigkeit mancher menschlicher Kreaturen.“

Katze Gany wird nun im Tierheim versorgt. Das Haus bittet um Hinweise, damit Verantwortliche gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden können. Jeder Hinweis zählt und kann helfen.