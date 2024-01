NRW: Katze ausgesetzt – dazugehörige Notiz des Halters ist einfach nur grausam

Große, verängstigte Augen schauen den Betrachter auf diesem Foto entgegen. Eine weiße Katze mit grauen Mustern auf dem Rücken drückt sich in die Ecke einer Metallbox und versteht scheinbar die Welt nicht mehr.

Ein Tierrettungsdienst aus NRW postet dieses mitleidserregende Foto auf Facebook und sorgte damit für viel Unverständnis in den Kommentaren.

Katze in NRW mit Botschaft ausgesetzt

Gefunden wurde die Transportbox mit der Katze in der Landeshauptstadt von NRW. An der Ecke Kurfürstenstraße/Karl-Anton-Straße in Düsseldorf, nicht weit weg vom Hauptbahnhof, ist die verängstigte Miezekatze entdeckt worden. Und damit nicht alles: An der Box befestigt war ein handgeschriebener Zettel, der bei Tierfreunden einfach nur für Kopfschütteln und Unverständnis sorgt.

„Katze zu verschenken!“ ist mit Bleistift in Druckbuchstaben auf einem kleinen Zettel geschrieben, welcher mit gelbem Klebeband auf die Transportbox geklebt worden ist. „1 Jahr“ steht in der zweiten Zeile. Das war’s – mehr nicht. Der ehemalige Besitzer scheint sich nicht sonderlich bemüht zu haben, zu helfen. Es sieht so aus, als ob ihm das Schicksal des kleinen Tieres nicht wirklich am Herzen liegt. In der Community sorgt das für viel Unmut.

„Was ist mit den Menschen bloß los?“

Neben vielen guten Wünschen für die Katze, die hoffentlich ein besseres Zuhause findet, lassen die Facebook-User auch ihren Emotionen über diese schreckliche Geste freien Lauf. Und das ist vor allem eines: Wut. „Was ist mit den Menschen bloß los? Selbst wenn man sich nicht mehr um das Tier kümmern kann, sollte man sich vernünftig bemühen, ein neues Zuhause zu finden“, findet eine Kommentarschreiberin und erntet damit viel Zuspruch. „Ein wehrloses Tier auszusetzen, ist erbärmlich“, bringt es eine andere auf den Punkt. Wie man etwas so Grauenhaftes nur tun kann, versteht niemand so richtig.

Hinweise sind mehr als erwünscht. Wer Informationen zu dem armen Tier oder etwas beobachtet hat, soll sich bitte im Tierheim Düsseldorf melden. Selbstverständlich werden die Hinweise vertraulich behandelt, wie der Tierrettungsdienst aus NRW betont. Hinweise zu dem ausgesetzten Kätzchen werden unter der Telefonnummer 0211 651850 entgegengenommen.