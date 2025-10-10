„Wer wird Millionär?“-Kandidat aus NRW – ER ist kein Unbekannter

In der „3-Millionen-Euro-Woche“ von „Wer wird Millionär?“ sorgte ein Kandidat aus NRW für Gesprächsstoff. Mit Charme, Humor und Wissen kämpfte er sich durch die Fragen von Günther Jauch. Am Ende stand ein Gewinn von genau 20.003,70 Euro – doch einige Zuschauer dürften das Gesicht des Kandidaten erkannt haben.

Denn der 57-Jährige aus Köln ist kein Unbekannter und zählt in NRW längst zur Comedy-Szene. Seine Karriere begann er vor rund zwei Jahrzehnten bei „Nightwash“ und war später in beliebten TV-Shows wie „Schillerstraße“ und „Genial daneben“ zu sehen. Auch als Comedyautor und Bühnen-Coach hat er sich einen Namen gemacht.

NRW-Comedian bei „Wer wird Millionär?“

Trotz Bühnenerfahrung räumte der Kandidat ein, dass „Wer wird Millionär?“ das „Aufregendste“ seines Lebens gewesen sei, wie der „Express“ berichtet. In der Vorrunde quizzte er sich souverän ins Finale, ohne dabei große Risiken einzugehen. Erst im Finale wurde es richtig spannend – nicht zuletzt wegen des großen Wunsches seines Ehemanns.

Dieser hoffte nämlich auf einen Gewinn im sechsstelligen Bereich, um sich den Traum einer Finca auf Mallorca zu erfüllen. Doch bei der 30.000-Euro-Frage war für den Comedian aus NRW Schluss. Die Frage, ob Schloss Neuschwanstein als UNESCO-Welterbe gelistet wurde, brachte ihn ins Wanken. Auch der Telefonjoker half nicht weiter.

Comedian tourt gerade mit seinem letzten Bühnenprogramm

Mit einem Gewinn von über 20.000 Euro verließ der Kölner dennoch zufrieden die Show. Neben seiner Comedy-Karriere arbeitet er weiterhin als Autor und Moderator. Im Hamburger Quatsch Comedy Club und im Potsdamer WOW Varieté bringt er regelmäßig das Publikum zum Lachen – genauso wie bei seinem Auftritt bei „Wer wird Millionär?“.

Mit seinem letzten Bühnenprogramm „Danke und Tschüss! – Die ultimative Zugabe“ tourt der Künstler übrigens bis 2026 noch durchs Land, bevor er sich endgültig verabschiedet. Neben Städten wie Stuttgart und Bremen tritt er dabei auch in Düsseldorf in seinem Heimatbundesland NRW auf. Seinen Abschied kündigt er auf gewohnt humorvolle Weise als „letzten großen Knall“ an.