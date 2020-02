NRW: Tragödie bei Brand im Morgengrauen – Feuerwehr findet Leiche im Dachstuhl

Die Feuerwehr bekämpfte am frühen Samstagmorgen einen Brand in Bergkamen (NRW).

Kamen. Großeinsatz der Feuerwehr am frühen Samstagmorgen in NRW. Gegen 6 Uhr ging bei in der Leitstelle ein Notruf aus der Heinrich-Imig-Straße in Kamen (NRW) ein.

Dort soll der Dachstuhl eines Hauses brennen. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Nach einem Gespräch mit den Nachbarn herrschte höchste Alarmstufe.

Brand in Kamen (NRW): Nachbarn äußern schrecklichen Verdacht

So äußerten die Nachbarn vor Ort einen schrecklichen Verdacht: Sie befürchteten, dass der Enkel der im Haus wohnenden Besitzer sich im Dachgeschoss aufhalten könnte.

Der Grund: Sein Geländewagen stand ganz in der Nähe des Einsatzortes. Nach Angaben der Nachbarn sei das eher ungewöhnlich. Tragischerweise sollte sich ihr Verdacht offenbar bestätigen.

------------------------------------

• Mehr Themen aus NRW:

NRW: Mann ruft bei Kindergärten an – mit DIESEM Satz verbreitet er Angst und Schrecken

Münsterland: Heftiger Unfall – Auto schleudert durch die Luft und landet auf Scheunendach

• Top-News des Tages:

Karneval in Köln/NRW: Tragödie! Junge Frau (29) wird von Zug überrollt und stirbt

Türkei-Experte aus dem Ruhrgebiet: „Ich spreche mich nicht mehr für Integration aus“

-------------------------------------

Feuerwehr löscht Brand und findet Leiche

So stießen die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten auf eine Leiche im Dachgeschoss. Ob es sich dabei um den Enkel der Hausbesitzer handelt ist derzeit noch unklar.

+++ Hanau in Hessen: Jetzt haben Behörden einen schrecklichen Verdacht +++ Erneut Rufe bei Schweigeminute +++

Ebenso gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen darüber, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Drama in Moers in gleicher Nacht

Der Brand in Bergkamen war das zweite verheerende Feuer in NRW in der Nacht von Freitag auf Samstag. Auch in Moers überraschten Flammen Anwohner eines Mehrfamilienhauses.

Dabei erlitt ein Mann schwerste Verbrennungen. Mehr zu dem Brand-Drama in Moers liest du hier >>>

Hinweis: In einer ersten Version hieß es, der Brand habe sich in Bergkamen ereignet. Das stellte sich als falsch heraus. Stattdessen war die Feuerwehr in Kamen im Einsatz. (ak)