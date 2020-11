NRW: Messie flüchtet aus Wohnung – entsetzlich, was er zurücklässt! „Sind erschüttert und fassungslos!“

Kamen. Ungeheuerlicher Vorfall von Tierquälerei in NRW. „Beißender Ammoniakgeruch steigt in die Nase. Die kleine zugemüllte Wohnung lässt sich nur mit Atemmaske und Schutzanzug betreten!“

Das Bild, dass sich in einer Messie-Wohnung in Kamen (NRW) ergab, erschüttert die Tierschützer von „Tierfreunde e.V.“.

Die Wohnung des Mieters war komplett vermüllt. Foto: Tierfreunde e.V.

Tierschützer in NRW entsetzt: „Sowas liest man doch eigentlich nur in der Zeitung“

Berge von Müllsäcken, zahllose leere Bierflaschen und Dreck soweit das Auge reicht. Der Mieter hatte die Wohnung den Angaben des Kamener Tierschutzvereins schon längst verlassen.

In der Wohnung türmte sich der Müll. Foto: Tierfreunde e.V.

Seine Tiere hatte der Mann allerdings nicht mitgenommen. Nach und nach fanden die Tierschützer Katzen unter den Müllbergen – erst eine, dann zwei. Dann immer mehr. Alle krank und halb verhungert.

Eine der verängstigten Katzen aus der Wohnung. Foto: Tierfreunde e.V.

„Sowas liest man doch eigentlich nur in der Zeitung“, teilten die Tierfreunde bei Facebook mit. Doch in diesem Fall geschah es direkt in der unmittelbaren Umgebung.

Tierschützer befreien elf Katzen – am dritten Tag die nächste Entdeckung

Es dauerte Stunden und Tage, die völlig verängstigten Katzen zu finden. Geschwächt hatten sie sich unter Müllbergen verkrümmelt. Nach zwei Tagen hatten die Tierschützer elf der verwahrlosten Tiere gefunden.

Über Nacht stellten sie eine Kamera auf und stellten fest, das sich noch eine weitere Fellnase unter den Müllsäcken versteckte.

Das ist Tierfreunde e.V.:

Tierschutzverein mit Sitz in Kamen

Gegründet 1993

Kümmert sich um ausgesetzte, wilde und verunfallte Tiere in Kamen und Bergkamen

Finanziert sich unter anderem durch Mitgliedschaften und Spenden

Mehr Infos hier >>>

Am Ende sollte es also drei Tage dauern, bis die Tierschützer alle Katzen aus der Wohnung retten konnten. „Man kann sich kaum vorstellen, dass die Tiere dort so lang allein ausharren mussten“, so der Verein.

Die völlig abgemagerten Tiere würden jetzt auf der hauseigenen Katzenstation versorgt.

Wut und Verständnis gegenüber Messie

Unter dem Bericht der Tierschützer sammelten sich bei Facebook zahlreiche wütende Reaktionen. Allerdings gibt es auch vermittelnde Kommentare.

„Ich musste auch schlucken-aber, der Mensch kann nichts dafür weil er das garnicht merkt“, schreibt eine Frau und versetzt sich weiter in die Lage des Betroffenen: „Die meisten Messies sind ohne Kontakte zur Außenwelt, die Katzen waren alles was er/sie hatte und wenn dann noch Alkohol im Spiel ist, leben sie in ihrer eigenen Welt und registrieren das Chaos garnicht. Oder sie schämen sich so sehr dafür,das sie sich nicht trauen Hilfe zu holen.“

Messis landen in sozialer Isolation

Das „Ärzteblatt“ spricht in solchen Fällen vom „Vermüllungssyndrom“, der extremsten Ausartung des Sammelzwangs. Zu dem Anhäufen nutzloser Gegenstände geselle sich bei den Betroffenen eine allgemeine Verwahrlosung.

„Häusliche und persönliche Hygiene werden vernachlässigt, und die Betroffenen ziehen sich immer mehr zurück – bis in die vollständige soziale Isolation“, bestätigt das „Ärzteblatt“ die Ausführungen der Facebook-Kommentatorin. Es bedarf einer längerfristigen psychologischen Betreuung, damit die Betroffenen ihr Leben wieder in den Griff bekommen.