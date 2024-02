NRW: Verheerender Brand ++ Zwei Teenager sterben in Feuer-Hölle ++ Mordkommission ermittelt

Fürchterliches Unglück am Donnerstagabend (1. Februar) in NRW. Zwei junge Menschen (17 und 18) sind bei einem Brand am späten Abend in Kalkar gestorben.

Nach Angaben der Polizei brach der Brand gegen 21.30 Uhr in einer Dachgeschosswohnung am Jägerweg im Stadtteil Wissel aus. Junge Leute hatten dort offenbar Benzin aus Kanistern für einen Motorroller umgefüllt. Plötzlich machte einer der Beteiligten einen entscheidenden Fehler.

NRW: Tote bei verheerendem Brand

Laut Polizei-Angaben soll bei der Benzin-Aktion etwas Kraftstoff auf den Laminatboden der betroffenen Wohnung geträufelt sein. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 19-Jähriger in der Folge nichtsahnend mit einem Feuerzeug herumhantiert haben. Als der junge Mann das Feuerzeug entzündete, kam es zu einer Ketten-Reaktion.

Denn plötzlich entzündete sich ein Benzin-Luft-Gemisch in der Wohnung, das durch das Umfüllen des Benzins entstanden war. Das Feuer breitete sich innerhalb von Sekunden in der kompletten Wohnung aus. Auch zwei benachbarte Wohnungen wurden beschädigt. Zwei 19-Jährigen und einem 21-Jährigen gelang es, sich aus der Feuer-Hölle zu befreien. Sie konnten sich im letzten Moment auf die Straße retten. Zwei Teenager mussten sie zurücklassen. Für eine 17-Jährige und einen 18-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr konnte nur noch ihre Leichen aus der Brandwohnung retten.

Mordkommission ermittelt nach tödlichem Brand in NRW

Eine Mordkommission hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache für das tragische Unglück restlos aufzuklären. Die Beamten ermitteln wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Brandstiftung gegen die Beschuldigten.

Der Mieter der Wohnung war nach Angaben der Polizei zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.