NRW: Junger Norddeutscher (20) rastet im Zug komplett aus – „Ich hasse NRW“

In einem Regionalexpress in NRW ist ein Mann komplett ausgerastet. (Symbolfoto)

Am Montagnachmittag ist ein 20-jähriger Mann im RE 2 in NRW völlig ausgerastet. Der Norddeutsche soll mehrere Mitfahrer bedroht haben. Immer wieder soll er dabei gerufen haben: „Ich hasse NRW“.

Doch damit nicht genug. Weiter berichten Zeugen davon, dass der Mann gegen Türen und Sitze trat. Danach soll er versucht haben, einen Mülleimer anzuzünden.

NRW: Mann wird im RE 2 festgenommen

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden die Beamten am Samstag gegen 17 Uhr über den Ausraster des Mannes informiert. Am Bahnhof in Haltern am See konnten ihre Kollegen von der Polizei Recklinghausen den Mann schließlich festnehmen.

Nach seiner Festnahme wurde der Mann an die Bundespolizei übergeben. Die Beamten brachten den 20-Jährigen auf die Wache.

Die Polizei brachte den Mann auf die Wache. (Symbolfoto) Foto: Robert Michael / dpa

20-Jähriger wurde bereits gesucht

Später ermittelte die Bundespolizei, dass der Norddeutsche von den Staatsanwalten in Hagen, Essen, Bremen, Bremerhaven und Verden gesucht wurde. Der Mann, der aus dem Großraum Bremen stammt, wird mit mehreren Straftaten in Verbindung gebracht.

Strafverfahren eingeleitet

Die Bundespolizei leitete ein weiteres Strafverfahren gegen den Mann ein. Diesmal wird wegen Bedrohung, Nötigung und versuchter Brandstiftung ermittelt. Danach wurde ein Arzt hinzugezogen, der den 20-Jährigen in eine Klinik einwies. (nr)