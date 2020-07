NRW: Junger Mann kauft neue Matratze – am nächsten Morgen ist sein Körper mit Wunden übersät

Köln. Ein Mann aus NRW wollte eigentlich nur eine neue Matratze kaufen.

Er geht daher in ein Matratzenfachgeschäft in Köln (NRW) und wird direkt fündig. Sofort probierte er sie auch aus. Doch als er am Morgen aufwachte, folgte der Schock: Sein ganzer Körper war mit vielen Wunden am Kopf, Nacken und Intimbereich übersäht.

NRW: Ein weiterer Schlag für den jungen Mann

Aber das war noch nicht alles! Seine Wohnung in Köln war zudem noch mit Bettwanzen befallen. Der Student ist sich sicher: „Die Bettwanzen sind mit der Matratze und den Kissen, die ich gekauft habe, in meine Wohnung gelangt. Vorher hatte ich keine“, sagte er dem „Express“.

Die neue Matratze sorgte für Wunden auf der Haut des Mannes aus NRW. Foto: imago images/Panthermedia

Ein Attest seinen Hausarztes macht die Situation ebenfalls deutlich. In diesem steht: „Der Patient stellte sich mit akuten Hautausschlägen bei mir vor. Es handelt sich offensichtlich um Insektenstiche. In der Nachschau handelte sich am ehesten um Stiche von Bettwanzen“, berichtete der „Express“.

Student aus NRW reklamiert seine Matratze

Der junge Student aus Köln wollte diesen Vorfall nicht auf sich sitzen lassen. Er wandte sich daher an das Geschäft, wo er die Matratze gekauft hatte und reklamierte sie.

„Die Matratze wurde dann abgeholt. Mir wurde angeboten, dass ich mir eine neue aussuchen kann. Das Angebot habe ich aber nicht in Anspruch genommen, weil ich den Fall aufklären will. Wenn nötig, schalte ich einen Gutachter ein“, so der 23-Jährige.

Keine Rückmeldung für den jungen Mann aus NRW

Drei wochenlang hat er nichts vom Verkäufer gehört. Daher meldete er sich beim „Express“. Die Zeitung fragte beim Unternehmen nach. „Wir haben die Matratze intern geprüft und keine Hinweise auf Bettwanzen oder ähnliches gefunden“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens.

„Wir haben dem Kunden aus Kulanz eine neue Matratze angeboten. Die Matratzen werden auch nicht aus dem Geschäft heraus geliefert, sondern aus einem Zentrallager. Sollte es Bettwanzen gegeben haben, wäre das kein Einzelfall. Wir haben aber keine anderen Reklamationen in diesem Zusammenhang erhalten“, hieß es weiter.

Die Sprecherin des Unternehmens vermutet, dass sich der junge Student die Bettwanzen wahrscheinlich woanders angefangen hat. „Wir können nur sagen, dass sie nicht aus der Matratze stammen. Alles andere übersteigt unsere Kompetenzen“, sagte sie.

Student aus NRW bleibt hartnäckig

Doch der Kölner Student will nicht locker lassen. „Wenn nötig, verlange ich mein Eigentum zurück und lasse die Matratze selber untersuchen“, sagte er der dem „Express“.

Er habe bereits einen einen Kostenvoranschlag eines Kammerjägers eingeholt. Doch es ist gar nicht so günstig, seine Wohnung von den Bettwanzen zu befreien. „Das kostet mich jetzt noch mal 1600 Euro“, sagt der junge Mann. (kf)